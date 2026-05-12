サンソフトは、5月22日から24日まで京都市勧業館みやこめっせで開催される『BitSummit PUNCH』にSUNSOFTブースを出展することを発表した。3年ぶりの出展となり、2つの新作ゲームの試遊と限定ノベルティの配布が予定されている。

【画像あり】試遊できる2作品のスクリーンショット・ノベルティ

試遊出展される1本目は『Hard Edge - War Zone』。原作『ハードエッジ』が描いたハードSFな世界を舞台に、銃撃戦の緊張感とカードゲームの戦略性を融合させたタクティカルバトル対戦ゲームだ。プレイヤーは4人1組のチームに分かれ、手札のカードを駆使してチームの勝利を目指す。試遊版ではAI対戦やミッションモードなどを一定時間プレイ可能となる。本作は2026年内に発売予定で、対応ハードはSteamとなっている。あわせて『Steam Nextフェス』での体験版配信も予定されている。

2本目は『ROUTE16R』。1980年代に発売された「ルート16」シリーズの完全新作で、プレイヤーは敵車両やモンスターの妨害を避けながら、ステージにあるすべてのお金を回収することが目的となる。さまざまなアイテムやギミックが仕掛けられた迷路を攻略する「メイズモード」と、16のメイズで構成されたステージ全体を見渡せる「レーダーモード」をダイナミックに切り替えることで、シンプルなゲーム性ながらも緊張感のあるカーチェイスアクションが楽しめる。

ブースでは限定ノベルティの配布も実施される。

『ROUTE16R』の試遊者には「ROUTE16 COLLECTIONステッカー」、『ROUTE16 COLLECTION コレクターズBOX』予約者には「ROUTE16TURBO オリジナルTシャツ」がプレゼントされる。

『Hard Edge - War Zone』の試遊者には「Hard Edge - War Zone トレーディングカード」が1パック（2枚入り）配布され、ウィッシュリスト登録でさらに1パックがもらえる。

また、ブース来場者には好評発売中の『GAME 最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？～地下迷宮と謎の少女～』のオリジナルクリアファイルがプレゼントされる。ノベルティは数量限定で、無くなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）