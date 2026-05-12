古河電が一気に５万円台に乗せＳ高カイ気配、今期最終１３％増益予想で株式１０分割へ

古河電気工業<5801.T>が後場に急騰。５万円の大台に一気に乗せて上場来高値を更新し、ストップ高の水準でカイ気配に張り付いている。１２日午後２時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示。今期の売上高は前期比１１．７％増の１兆４６００億円、最終利益は同１３．１％増の８２０億円を見込む。前期の業績は計画に対して上振れして着地した。今期は実質増配となる見通しを示したほか、株式１０分割も発表しており、これらを材料視した買い注文が集まった。



今期はデータセンター市場向けの需要が拡大するなか、関連製品の売り上げが伸びる。２６年３月期は売上高が前の期比８．８％増の１兆３０７５億６０００万円、最終利益が同２．２倍の７２５億１４００万円だった。前期の期末一括配当に関しては、株式分割前のベースで従来の予想から５０円増額の２１０円とし、今期の年間配当予想は同べースで２２０円とする。１対１０の株式分割は６月３０日を基準日として７月１日付で実施。株式分割後ベースで今期の年間配当予想は２２円となる。



出所：MINKABU PRESS