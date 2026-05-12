県立恩賜箱根公園（神奈川県箱根町）は、5月16日（土）から6月12日（金）にかけて、同園の恒例イベント「初夏のバラ展」を開催する。入園および観覧は無料で、撮影に向いたフォトスポットも設置される。

2010年から始まり今年で17回目を迎えるイベント。今年は「恩賜箱根公園一般公開80周年」や「昭和100年」などの記念が重なることから、展示規模を例年の約100鉢から約180鉢へと大幅に拡大。湖畔展望館前の中央広場には、プリンセス・ドゥ・モナコやプリンセス・ミチコ、藤娘、アイスバーグといった人気品種を含む計60種類のバラがずらりと並ぶ。

箱根離宮跡地に整備された県立恩賜箱根公園は、芦ノ湖や周りを囲む箱根外輪山、富士の峰が一望できるとして「かながわの景勝50選」にも選ばれている。湖畔展望館には箱根離宮の資料を展示しているほか、2階のバルコニーから“離宮時代にも劣らない秀景”を鑑賞できるという。

なお、展示最終日の翌日にあたる6月13日（土）10時からは、展示されたバラの即売会も予定されている。

イベント名

初夏のバラ展



開催期間

2026年5月16日（土）～6月12日（金）



場所

県立恩賜箱根公園

入園料

無料

※駐車場は有料