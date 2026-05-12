2,839名参加・満足度97％、7月開催！ 日本保育防災協会「保育防災カンファレンス2026」

記事ポイント 一般社団法人日本保育防災協会が、2026年7月27日〜31日の5日間、オンラインで「保育防災カンファレンス2026」を開催します前回開催では2,839名が視聴し、満足度97％を記録した実績あり参加費は無料で、幼稚園・保育園・認定こども園の職員が対象です 一般社団法人日本保育防災協会が、2026年7月27日〜31日の5日間、オンラインで「保育防災カンファレンス2026」を開催します前回開催では2,839名が視聴し、満足度97％を記録した実績あり参加費は無料で、幼稚園・保育園・認定こども園の職員が対象です

子どもの命を守る最前線に立つ保育者のために、防災を「知識」から「行動」へ変えるオンラインイベントが今年も開催されます。

日本保育防災協会が主催する「保育防災カンファレンス2026」は、参加費無料で全国どこからでも参加できます。

日本保育防災協会「保育防災カンファレンス2026」





主催：一般社団法人日本保育防災協会（代表理事：西畑 進太郎）開催日時：2026年7月27日（月）〜7月31日（金）（5日間）開催形式：オンライン（Zoom）※事前申し込み必要参加費：無料対象：幼稚園・保育園・認定こども園の園長・職員、防災に関心のある保護者、学校・自治体関係者

「保育防災カンファレンス2026」は、2022年から数えて計7回目の開催となるオンラインイベントです。

前回開催では過去最多となる2,839名が視聴し、参加者満足度97％という高い評価を記録します。

今回のテーマは、防災を「知っている」から「備えている」へ、さらに非常時に迷わず動ける実践的な力へと転換することです。

マニュアルの整備や備蓄の充実といった「準備」の整備が進む一方、実際の災害時に現場でどう動くかを実践的に学ぶ機会は依然として限られており、本カンファレンスはその課題に応える場として位置づけられています。

開催の背景と目的

近年、地震や豪雨などの自然災害が頻発し、保育現場における防災対策の重要性はますます高まっています。

子どもの命を守る最前線に立つ職員自身が安全を確保し、迅速に判断できるかどうかが、避難行動の質を直接左右します。

本カンファレンスが訴えるのは、「職員が助かることは、子どもの命を守るための前提となる責任」という考え方です。

想定外の状況下で即座に判断し行動する力は、知識の習得だけでは十分に身につけにくく、実践的なプログラムを通じて「日常の保育の中で活かせる防災」を根づかせることを目指しています。

参加方法と注意事項

参加には事前申し込みが必要で、申し込みフォーム送信後に視聴用URLがメールで案内されます。

視聴はZoomを使用したオンライン形式で、全国どこからでも参加が可能です。

配信内容の録画・録音、視聴用URLのSNS投稿や他者への共有は禁止されています。

映像・音声の乱れや終了時刻の前後が生じる場合があることも、事前に案内されています。

協賛・後援団体の募集

本カンファレンスでは、保育・教育・防災分野に関わる企業・団体を対象に、協賛企業・後援団体の参加を募集しています。

詳細は日本保育防災協会に直接問い合わせることで案内されます。

2022年の初開催から6回を重ね、前回は2,839名・満足度97％を達成した「保育防災カンファレンス2026」は、参加費無料で全国の保育職員が学べる機会です。

7月27日から5日間、Zoomによるオンライン形式で開催され、申し込みの受け付けは公式サイトで行われます。

日本保育防災協会「保育防災カンファレンス2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「保育防災カンファレンス2026」は何回目の開催ですか。

A. 2022年の初開催から数えて7回目の開催です。

これまでに6回実施されており、前回は2,839名が視聴します。

Q. 保育関係者以外でも参加できますか。

A. 防災に関心のある保護者や学校関係者、自治体職員・地域防災に関わる方も対象として案内されています。

Q. 参加後に録画を見返すことはできますか。

A. 配信内容の録画・録音は禁止されています。

視聴はリアルタイムのみとなります。

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