なか卯が3種のタレでサーモン丼を本格展開 漬け・塩だれ・ユッケ風、並盛920円から
和食ファストフード店『なか卯』から新たな海鮮丼が登場する。2026年5月13日から売り出されるのは「漬け旨サーモン丼」を含む3メニュー。アトランティックサーモンと3種の多彩なタレを合わせた新商品とは、いったいどんな味わいなのか。
やわらかさが特長のサーモンを贅沢に盛り付け！
2026年5月13日から発売する3種のサーモン丼は、「上質な脂と、やわらかな身質が特長のアトランティックサーモンを使用」（同社）した贅沢な商品。
鮮やかな色味と艶に食欲がそそられる。
なか卯の「漬け旨サーモン丼」など全3種の新作サーモン丼
「漬け旨サーモン丼」は、「2種の醤油に、鰹と昆布の出汁を合わせた特製の漬けだれ」（同社）がサーモンの味わいを引き立てるそう。濃厚な味わいに箸が止まらなくなりそうだ。
「塩だれオニオンサーモン丼」は、「たっぷりのオニオンスライスと、ごま油香るなか卯特製の塩だれを合わせた」（同社）メニュー。オニオンが加わることでさっぱりと食べられるだろう。
『なか卯』こだわりの卵と「ニンニクがきいたユッケ風旨辛だれ」（同社）がトッピングされた「サーモンユッケ丼」は、やみつきになる味わいだという。ご飯もがつがつ進みそうだ。
好みに合わせて選べるのがうれしい3種類のサーモン丼。持ち帰りも可能なので、自宅でゆっくり食べるもよし、お店でサクッと食べるもよし。サーモン好きはぜひ食したい！
「漬け旨サーモン丼」は並盛920円（税込）
■漬け旨サーモン丼 ごはん小盛：税込900円、並盛：税込920円、ごはん大盛：税込1020円
漬け旨サーモン丼 ごはん小盛：税込900円、並盛：税込920円、ごはん大盛：税込1020円
■塩だれオニオンサーモン丼 ごはん小盛：税込1030円、並盛：税込1050円、ごはん大盛：税込1150円
塩だれオニオンサーモン丼 ごはん小盛：税込1030円、並盛：税込1050円、ごはん大盛：税込1150円
■サーモンユッケ丼 ごはん小盛：税込1030円、並盛：税込1050円、ごはん大盛：税込1150円
サーモンユッケ丼 ごはん小盛：税込1030円、並盛：税込1050円、ごはん大盛：税込1150円
販売期間：2026年5月13日11時〜
販売場所：『なか卯』446店舗
※持ち帰り可
※一部店舗では価格が異なる