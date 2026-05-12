なか卯が3種のタレでサーモン丼を本格展開　漬け・塩だれ・ユッケ風、並盛920円から

和食ファストフード店『なか卯』から新たな海鮮丼が登場する。2026年5月13日から売り出されるのは「漬け旨サーモン丼」を含む3メニュー。アトランティックサーモンと3種の多彩なタレを合わせた新商品とは、いったいどんな味わいなのか。

やわらかさが特長のサーモンを贅沢に盛り付け！

2026年5月13日から発売する3種のサーモン丼は、「上質な脂と、やわらかな身質が特長のアトランティックサーモンを使用」（同社）した贅沢な商品。

鮮やかな色味と艶に食欲がそそられる。

なか卯の「漬け旨サーモン丼」など全3種の新作サーモン丼

「漬け旨サーモン丼」は、「2種の醤油に、鰹と昆布の出汁を合わせた特製の漬けだれ」（同社）がサーモンの味わいを引き立てるそう。濃厚な味わいに箸が止まらなくなりそうだ。

「塩だれオニオンサーモン丼」は、「たっぷりのオニオンスライスと、ごま油香るなか卯特製の塩だれを合わせた」（同社）メニュー。オニオンが加わることでさっぱりと食べられるだろう。

『なか卯』こだわりの卵と「ニンニクがきいたユッケ風旨辛だれ」（同社）がトッピングされた「サーモンユッケ丼」は、やみつきになる味わいだという。ご飯もがつがつ進みそうだ。

好みに合わせて選べるのがうれしい3種類のサーモン丼。持ち帰りも可能なので、自宅でゆっくり食べるもよし、お店でサクッと食べるもよし。サーモン好きはぜひ食したい！

「漬け旨サーモン丼」は並盛920円（税込）

■漬け旨サーモン丼 ごはん小盛：税込900円、並盛：税込920円、ごはん大盛：税込1020円

漬け旨サーモン丼 ごはん小盛：税込900円、並盛：税込920円、ごはん大盛：税込1020円

■塩だれオニオンサーモン丼 ごはん小盛：税込1030円、並盛：税込1050円、ごはん大盛：税込1150円

塩だれオニオンサーモン丼 ごはん小盛：税込1030円、並盛：税込1050円、ごはん大盛：税込1150円

■サーモンユッケ丼 ごはん小盛：税込1030円、並盛：税込1050円、ごはん大盛：税込1150円

サーモンユッケ丼 ごはん小盛：税込1030円、並盛：税込1050円、ごはん大盛：税込1150円

販売期間：2026年5月13日11時〜

販売場所：『なか卯』446店舗

※持ち帰り可

※一部店舗では価格が異なる

【画像】好みの味付けをチョイス！ 3種のサーモン丼一覧（4枚）