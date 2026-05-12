イラストレーターのチャーさんの漫画「自分が作ったお弁当 食べてみたら〇〇が止まらなくなった」がインスタグラムで投稿されて以来、4900以上の「いいね」を集めて話題に。

【漫画】本編を読む

「今日、友達と外で食べるかも」と、長男が持っていかなかったお弁当。母がお昼に1人で食べてみると…という内容で、読者からは「予想外のホラー展開（笑）」「流行語が誕生しましたね！」「私もチャーさんのお弁当を食べてみたい」などの声が上がりました。

何気なく食べたお弁当が思わぬ展開に

チャーさんは、インスタグラムで作品を発表しています。チャーさんに、作品の反響や最近の活動について、お話を聞きました。

Q.この漫画作品は多くの方に読まれましたが、反響はいかがでしたか。

チャーさん「私が作っているお弁当に、たくさんの褒め言葉をいただきました。今はたまにしかアップしていないのですが、以前はインスタグラムのストーリーズで毎日お弁当の写真を撮ってハイライトにまとめていました。それを見てくれた読者から、『いつもおいしそうなお弁当を楽しみにしています』といったコメントをいただき、とてもうれしかったです」

Q.基本的にお弁当は毎日作られているのですか。

チャーさん「はい。この漫画を描いたときは、夫、高校生2人、中学生1人の合計4つのお弁当を作っていました。現在は長男が大学生になり、学食を食べるようになったので3つに減りましたが、今でも頑張って作っています」

Q.お弁当を作る際、何かこだわっていることはありますか。

チャーさん「特にありません。最近は冷凍食品も便利でおいしいので、結構使っていますし。ただ食べ盛りで作る量が多く、冷凍食品に頼ると金銭的に厳しいので、メインはできるだけ手作りにして、隙間を冷凍食品で埋めることが多いです。時間との勝負なので簡単な味つけが多く、凝っているものは作りませんね」

Q.このとき、長男くんから急に『今日、お弁当いらない』と言われたとき、どのように感じましたか。

チャーさん「今作は長男が高校に入って間もないときの話で、その日は午前授業のみ、午後は部活だったのでお弁当がいるだろうなと思って作りました。朝、『友達と外食するかも』と伝えられたときは特に腹は立たず、『友達と外食！？』『仲のいい友達ができたのね！』『高校生っぽくていいじゃない！』などと、とてもうれしかったことを覚えています。お弁当は私が食べればいいだけの話なので、いらだちはありませんでしたね。でも、これは長男だったからです。夫だったら…分かりません」

Q.長男くんへの「弁当ハラスメント」の効果はどうだったのでしょうか。

チャーさん「いつも空のお弁当箱を渡してくれるときに『おいしかった』と言ってくれていたので、大きな変化はなかったかもしれません。それでも、いつも空のお弁当箱を見てうれしく思い、やりがいを感じています。評判がいいのは、こまごまと詰めたものより、ドカッと盛りつけた唐揚げや焼き肉です」

Q.その後、創作活動や取り上げるテーマに変化はありましたか。

チャーさん「特に変化はありません。家族みんながどんどんと大きくなっていき、大変さの種類も変わってきています。これからも日常で起きた面白かったことを見逃さず、見てくれる人にクスッと笑ってもらえるような作品を作っていきたいです」