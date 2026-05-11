グローバル刃物メーカーの貝印は、「なでそり」を5月11日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などで（店舗によって入荷日が前後する）発売する。

肌をなでるように、円を描きながら大きく動かすことで毛がそれるカミソリ。刃に2つの樹脂ガードをつけることによって、刃が直接肌に触れにくく安心して使用できる。従来のT字カミソリに比べて、カミソリを動かす方向を意識せずに全方向から毛がそれるように正多角形に配置された刃を採用した。身体を濡らさずに使えるため、準備がいらず手軽に使用でき、場所を問わずどんなところでも安心して使える。





使い方は、なでそりを手のひらで包み込むように握り、乾いたうでやあしに軽くあてる。肌をなでるように円を描きながら大きく動かす。





刃についている2つの樹脂ガードによって、刃が肌に触れにくい設計を実現（安全性に配慮した、これまでにない五角形＋クシ刃形状）した。刃が肌に触れにくいながらも、刃とガードの肌に対する接地面の高さはほとんど変わらないため、きちんと毛をそることができる。また樹脂ガードを「クシ状」にすることで、横滑りしても切傷しにくい安心な構造となっている。

どの方向に動かしてもそりやすく、なでるように毛の処理が可能。従来のT字カミソリでは、肌ダメージが少ないそり方として毛の流れに沿ってそる「順そり」が推奨されていたが、なでそりでは毛流れを気にせずに自由な方向でそっても、肌を傷付けずに使える。

従来のT字カミソリでは、シェービングフォームやよく泡立てた石けんなどをつける必要があったが、なでそりは肌を濡らさず何もつけずにそることができるため、いつでもどこでも、ふと気になった毛の処理が可能。なでそりをはじめて使う子どもも、大人と一緒に手軽に使うことができて安心だとか。

医師の94.3％が、従来のカミソリ（T字）よりも、初めてカミソリを使う人に安心・カンタンな面において、「なでそり」を推奨している（医師53名による商品の使用とWeb調査 （2025年9月）で「安心・簡単において推奨」という回答結果に基づく）。

近年、体毛処理への関心が高まっており、多くの子どもがカミソリを使用している。このような状況に対して「子どもでも使える安心・カンタンなカミソリができないか」という声から、「なでるようにそる」というコンセプトが誕生した。4年の開発期間を経て、そのコンセプトを具現化した「なでそり」が生まれた。誰でも肌をなでるだけで毛がそれる、新感覚のカミソリになっている。

近年、SNSの影響力拡大などがきっかけで、男女問わず体毛処理への関心が高まっている。同社が行った調査では、10歳〜15歳の小学校中学年から中学生の間に初めての処理をする割合が高いことが分かった。

子どもの体毛処理に使用するアイテムは親が用意しているケースが最も多く、そのアイテムは「カミソリ」が最多ということが分かった。一方で、親からは「カミソリは正しい使い方をしないと怪我をする恐れがあり、心配」という声や、実際に子どもからも「利き手じゃない方の手で処理するのが難しい」「怪我をしたことがある」などの声が挙がった。大人と同じカミソリを慣れない状態で使用することによるトラブルを親子ともに懸念していることが分かる。

［小売価格］1100円（税込）

［発売日］5月11日（月）

貝印＝https://www.kai-group.com