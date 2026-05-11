結婚はゴールインじゃない！ 誰かと暮らすことの難しさと幸せを描く【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
2匹の猫と暮らす40歳独身の安達珠子。ある日インフルエンザで倒れたことをきっかけに「自分にもしものことがあったら飼い猫たちはどうなるのか？」という不安に駆られ、婚活を決意する。しかし性欲がなく、子どもも欲しくない珠子を理解してくれる人はなかなか現れない。そんな中、保護猫施設のボランティアを一緒にしている男性・篠田雅が同じことを考えていることを知り、勢いでプロポーズしてしまう珠子。意外なことに雅からの返事はOK。猫好き同士の交際0日婚が始まるが……。
たけさんにマンガのことから結婚生活を維持する秘訣、猫を飼う覚悟など、さまざまなお話を伺った。
――3話のラストで「結婚してからの方が大変ってことにまだ二人は気付いていないのでした」というモノローグがあります。
たけみゆきさん（以下、たけ）：そこはちょっと波乱の予感、という雰囲気を出したくて描きました。私もそうだったんですが、結婚してすぐの頃ってすごく喧嘩しますよね。結婚のことをゴールインと言うけど、まったくゴールじゃない。そこで大揉めしても別に普通というか、よくあることだよという気持ちも込めています。
――そうした夫婦のすれ違いも、本作で描きたいところだったということでしょうか？
たけ：そうですね。お互いの家族としての愛情や、一緒に暮らしていく上での生活みたいなところを描きたいという気持ちはありました。「結婚してからの方が大変」とよく言われますが、本当にそうだと思っています。結婚生活は、良い相手が見つかっただけで終わりではないですよ、というメッセージを込めて描いた展開もあります。
――一方で、本作を読んで「誰かと暮らすのっていいものだな」とも感じました。たけさんご自身はご結婚されているとのことですが、日々人と暮らすことの良さを感じていますか？
たけ：感じていますね。大した理由ではないのですが、その日あったことを話す相手がいるって幸せだなと思います。こうした、日常の些細なところで「結婚して良かったな」と感じます。現代日本は、結婚に対してすごくマイナスイメージがある時代だと思うんです。だからこそ、単に「結婚が良いものだよ」と伝えるのではなく、「信頼できる人と一緒に暮らすのは良いものだよ」ということもこの作品で伝えたいと思っています。
取材・文＝原智香