日本ピザハット（以下、ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、5月11日〜6月15日の期間限定で、人気「飲めるピザ」シリーズに新作「飲めるピザ チーズカレー」を発売する。

大好きすぎて飲める食べ物の代表格といえば、誰もが愛してやまない「カレー」。その飲める食べ物の発祥ともいえるカレーが、今回ピザハットの大人気「飲めるピザ」シリーズについに登場する。とろ〜りチーズと濃厚カレーが織りなす、まさに「飲み干したくなるおいしさ」をピザで楽しめる。

「ピザポテBOX飲めるピザ チーズカレー」なら、持ち帰り700円から注文できるので、話題の味をお試しするのにぴったりだとか。





さらに「Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー」は持ち帰り2枚目無料セット、配達でも2枚目半額セットの対象ピザ。「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」は、対象3種のMY BOXとセットの注文で最大650円OFFという衝撃のおトクさになっている。

「飲める」も「おトク」も全部欲張ってしまってほしい考え。

［小売価格］

MY BOX 飲めるピザ チーズカレー

持ち帰り：990円

配達：1300円

ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー

持ち帰り：700円

配達：1010円

Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー

持ち帰り：2230円

配達：3190円

（すべて税込）

［発売日］5月11日（月）

日本ピザハット＝https://corp.pizzahut.jp