日本ピザハット、「飲めるピザ」シリーズから「飲めるピザ チーズカレー」を期間限定発売
日本ピザハット（以下、ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、5月11日〜6月15日の期間限定で、人気「飲めるピザ」シリーズに新作「飲めるピザ チーズカレー」を発売する。
大好きすぎて飲める食べ物の代表格といえば、誰もが愛してやまない「カレー」。その飲める食べ物の発祥ともいえるカレーが、今回ピザハットの大人気「飲めるピザ」シリーズについに登場する。とろ〜りチーズと濃厚カレーが織りなす、まさに「飲み干したくなるおいしさ」をピザで楽しめる。
「ピザポテBOX飲めるピザ チーズカレー」なら、持ち帰り700円から注文できるので、話題の味をお試しするのにぴったりだとか。
さらに「Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー」は持ち帰り2枚目無料セット、配達でも2枚目半額セットの対象ピザ。「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」は、対象3種のMY BOXとセットの注文で最大650円OFFという衝撃のおトクさになっている。
「飲める」も「おトク」も全部欲張ってしまってほしい考え。
［小売価格］
MY BOX 飲めるピザ チーズカレー
持ち帰り：990円
配達：1300円
ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー
持ち帰り：700円
配達：1010円
Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー
持ち帰り：2230円
配達：3190円
（すべて税込）
［発売日］5月11日（月）
日本ピザハット＝https://corp.pizzahut.jp