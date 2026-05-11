MAD５…令和ロマン・ケムリは人の心を失ったのか緊急検証
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による新レギュラー番組『MAD５（マッドファイブ）』の#２を５月11日（月）夜11時より放送する。
『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組で、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年１月より放送された全５回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきた。
５月11日（月）放送の#２では、戸越銀座商店街を舞台に緊急検証企画「ケムリは人の心を忘れてしまったのか？」を敢行。ロケバスでのオープニングにて、くっきー！が「ケムリ、ちょっとヤバくない？」「ツッコむことだけに特化した生き物になってしまった」と切り出し、ツッコミに徹するあまり人間としての感情を失いつつあるケムリの“ツッコミマシーン化”を危惧。「人として危ない時は心配してほしい」という理由から、偽の街ブラロケ中に他のメンバーが“自作自演でひどい目に遭う”ドッキリを仕掛け、ケムリがツッコまずに心配するかを検証することに。
いざ戸越銀座商店街でロケがスタートすると、メンバーたちに“災難”が次々と降りかかる。パン屋に立ち寄ったくっきー！は、初対面の店員にいきなり悪態をついて激怒させてしまい、そのまま腕を掴まれて店の裏へと引きずり込まれる事態に。店の奥からくっきー！の悲鳴や店員の怒号が響き渡るなか、果たしてくっきー！の身に何が起きたのか!?
さらに靴屋では、靴を試着しようとした川北の体に、突如異変が起きるホラー展開が発生。目の前で起きた身の毛もよだつ恐ろしい事態に、果たしてケムリは人間らしく心配の声をかけることができるのか!?
そして、商店街を歩いていると、今度はハリウッドザコシショウが謎の大男に絡まれ、路上でプロレス技をかけられる悲劇も発生。大男に担がれて絶叫するハリウッドザコシショウの姿に「やりすぎだよ！なんでプロレス技かけるんだよ！」と声を荒げるケムリは、果たして“人の心”を取り戻すことができるのか!?
次々とエスカレートしていくMAD芸人たちの自作自演地獄。そして、姿が見えない池田はどこで登場するのか。狂気に満ちた『MAD５』#２は５月11日（月）夜11時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.
『MAD５』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組で、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年１月より放送された全５回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきた。
いざ戸越銀座商店街でロケがスタートすると、メンバーたちに“災難”が次々と降りかかる。パン屋に立ち寄ったくっきー！は、初対面の店員にいきなり悪態をついて激怒させてしまい、そのまま腕を掴まれて店の裏へと引きずり込まれる事態に。店の奥からくっきー！の悲鳴や店員の怒号が響き渡るなか、果たしてくっきー！の身に何が起きたのか!?
さらに靴屋では、靴を試着しようとした川北の体に、突如異変が起きるホラー展開が発生。目の前で起きた身の毛もよだつ恐ろしい事態に、果たしてケムリは人間らしく心配の声をかけることができるのか!?
そして、商店街を歩いていると、今度はハリウッドザコシショウが謎の大男に絡まれ、路上でプロレス技をかけられる悲劇も発生。大男に担がれて絶叫するハリウッドザコシショウの姿に「やりすぎだよ！なんでプロレス技かけるんだよ！」と声を荒げるケムリは、果たして“人の心”を取り戻すことができるのか!?
次々とエスカレートしていくMAD芸人たちの自作自演地獄。そして、姿が見えない池田はどこで登場するのか。狂気に満ちた『MAD５』#２は５月11日（月）夜11時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.