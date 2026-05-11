大阪駅前、平日ランチ新企画開始…多彩な全品1500円以下 話題のタイムアウトマーケット大阪で新展開、水も提供【注目メニュー一覧】
JR大阪駅前「グラングリーン大阪」南館にアジア初進出し、話題を集めるフード＆カルチャーマーケット「タイムアウトマーケット大阪」は、きょう11日より平日ランチの新企画がスタートした。
【写真多数】タイムアウトマーケット大阪に多彩な平日「ランチ」ずらり
近隣のオフィスワーカーをはじめ、平日のランチタイムを楽しみたい幅広い世代に向け、各店の専門性を生かしたランチセットを全品1500円以下で展開。英国料理「FURAI GUYS」、ラーメンの新ブランド「天命」など新たな顔ぶれも加わり、ラーメン、うどん、スパイスカレー、ハンバーガー、メキシカン、イタリアン、スイーツまで、多彩なジャンルがそろう。
あわせて、平日午前11時〜午後3時の間、バーカウンターで水をセルフサービスで提供する。
「短時間でも満足度の高い昼食を、街の食文化として楽しめる時間に。タイムアウトマーケット大阪ならではの編集視点で、平日の昼の選択肢を一段広げます」と呼びかける。
■平日ランチ新企画
提供開始日：2026年5月11日（月）〜
提供時間：平日午前11時〜午後3時
「天命」（人類みな麺類×酒ソムリエ 赤星慶太）（ラーメン・日本酒）
天命ランチセット 890円〜
お好みのラーメンに、白ごはん・豚丼・餃子などのサイドメニューを各50円引きでセットに。醤油と水にこだわる一杯を、より自由に楽しめるランチ仕様で。（ペアリングセットは除く）
※写真は「CLEAR（Full）」単品1250円
「#肉といえば松田」
牛生姜焼き定食 100g 1190円／150g 1500円
牛バラの旨みと玉ネギの甘みが食欲を刺激。半熟スクランブルエッグを添えた、ご飯が進む定食。サラダと味噌汁付きで満足感もしっかり。
「FURAI GUYS」（イギリスの名物料理）
フィッシュサンドイッチ 1500円
やわらかな食パンに、白身魚フライとタルタルソース、英国定番の“マッシュピーズ”をサンド。ロンドンの空気感をほんのり感じる、軽やかなフィッシュランチ。
＋150円でチップス、＋200円でドリンク付き。土・日曜、祝日の昼も提供。
「情熱うどん 讃州」
ランチA（かやくご飯・緑茶付き）1000円〜
お好きなうどんに、かやくご飯と緑茶をセットで。だしの旨みを軸に、日常に寄り添う王道うどんランチを提案。
ランチB（ちくわ天＆とり天・各ハーフ）付き 1100円〜
ちくわ天＆とり天（各ハーフ）付きの満足セット。打ち立て・切り立て・ゆがきたてのうどんとともに、揚げたて天ぷらも楽しめる。
※写真のうどんは、ぶっかけうどん（単品）850円
※緑茶とかやくごはんが「ランチA」、天ぷらの皿が「ランチB」のセット
カレーうどんセット 1400円
20種以上のスパイスを配合した特製ルーと、関西だしの深い旨みが調和。白ご飯と鶏天（小）も付いた、食べ応え抜群のセット。
「CRITTERS BURGER」
チーズバーガー 1500円
つなぎなし牛100％パティを使用したチーズバーガー。ドリンクセット（＋570円）は、自家製シロップで作るレモンスカッシュもしくは青森産りんごのアップルジンジャーエールから選べる。
「SABOTEN Taqueria」
ケサディーヤ 1500円
トルティーヤにチーズと具材を挟み、香ばしく焼き上げたメキシカンの定番。ティンガ（鶏の燻製唐辛子煮込み）またはチョリソから選べる。
「渡邊カリー」（※）カリーは、くちへんに加と、くちへんに厘
元祖渡邊カリー 1500円
チキンカリーと羊のキーマをあいがけに。ターメリックライスとルーの大盛り、またはサラダセットを同価格で選べる。（写真はサラダセットです）
スパイスとんかつカリー 1500円
肉厚で食べ応えのある豚カツをトッピング。スパイス感とボリュームを両立した、満足度の高い一皿。ターメリックライスとルーの大盛り、またはサラダセットを同価格で選べる。（写真はサラダセット）
「PIZZA TIMEWARP∈LACERBA」
季節のパスタ＋パニーノ 1280円
シェフおすすめの季節のパスタに、パニーノをセット。軽やかさと満足感を両立した、イタリアンらしいランチプレート。
ほうれん草のタリアテッレ ボロネーゼソース＋パニーノ 1480円
香味野菜をじっくり炒めて仕込む王道ボロネーゼに、乾燥ポルチーニの旨みを重ねた一皿。ほうれん草タリアテッレが奥行きを引き立てる。
「JULIAN▽SUCRE▽ACID」（※▽はハートマーク、Eはアクセント記号）
アイス屋のミルクヨーグルトBOWL 1500円
ぷるんとしたヨーグルトを主役に、フルーツやナッツを贅沢にトッピング。軽やかだけど満たされる、“ほぼ罪悪感ゼロ気分”のご褒美ボウル。
ヨーグルト（250g）／イチゴアイス／ピスタチオ／ローストアーモンド
イチゴのコンポート／レモンのシロップ漬け／フランボワーズソース／クッキー
「Seiichiro,NISHIZONO」
日替わりミニパフェ ドリンクセット 1480円
旬素材を用いた日替わりパフェを、ランチ後にちょうど良いサイズ感で。フレーバードティーなど4種から選べるドリンク付き。
ケーキドリンクセット 1380円
季節のガトーまたは4種のタルトから選べるセット。パティスリーならではの繊細な味わいを、昼のひとときにも気軽に楽しめる。フレーバードティーなど4種から選べるドリンク付き。
【写真多数】タイムアウトマーケット大阪に多彩な平日「ランチ」ずらり
近隣のオフィスワーカーをはじめ、平日のランチタイムを楽しみたい幅広い世代に向け、各店の専門性を生かしたランチセットを全品1500円以下で展開。英国料理「FURAI GUYS」、ラーメンの新ブランド「天命」など新たな顔ぶれも加わり、ラーメン、うどん、スパイスカレー、ハンバーガー、メキシカン、イタリアン、スイーツまで、多彩なジャンルがそろう。
「短時間でも満足度の高い昼食を、街の食文化として楽しめる時間に。タイムアウトマーケット大阪ならではの編集視点で、平日の昼の選択肢を一段広げます」と呼びかける。
■平日ランチ新企画
提供開始日：2026年5月11日（月）〜
提供時間：平日午前11時〜午後3時
「天命」（人類みな麺類×酒ソムリエ 赤星慶太）（ラーメン・日本酒）
天命ランチセット 890円〜
お好みのラーメンに、白ごはん・豚丼・餃子などのサイドメニューを各50円引きでセットに。醤油と水にこだわる一杯を、より自由に楽しめるランチ仕様で。（ペアリングセットは除く）
※写真は「CLEAR（Full）」単品1250円
「#肉といえば松田」
牛生姜焼き定食 100g 1190円／150g 1500円
牛バラの旨みと玉ネギの甘みが食欲を刺激。半熟スクランブルエッグを添えた、ご飯が進む定食。サラダと味噌汁付きで満足感もしっかり。
「FURAI GUYS」（イギリスの名物料理）
フィッシュサンドイッチ 1500円
やわらかな食パンに、白身魚フライとタルタルソース、英国定番の“マッシュピーズ”をサンド。ロンドンの空気感をほんのり感じる、軽やかなフィッシュランチ。
＋150円でチップス、＋200円でドリンク付き。土・日曜、祝日の昼も提供。
「情熱うどん 讃州」
ランチA（かやくご飯・緑茶付き）1000円〜
お好きなうどんに、かやくご飯と緑茶をセットで。だしの旨みを軸に、日常に寄り添う王道うどんランチを提案。
ランチB（ちくわ天＆とり天・各ハーフ）付き 1100円〜
ちくわ天＆とり天（各ハーフ）付きの満足セット。打ち立て・切り立て・ゆがきたてのうどんとともに、揚げたて天ぷらも楽しめる。
※写真のうどんは、ぶっかけうどん（単品）850円
※緑茶とかやくごはんが「ランチA」、天ぷらの皿が「ランチB」のセット
カレーうどんセット 1400円
20種以上のスパイスを配合した特製ルーと、関西だしの深い旨みが調和。白ご飯と鶏天（小）も付いた、食べ応え抜群のセット。
「CRITTERS BURGER」
チーズバーガー 1500円
つなぎなし牛100％パティを使用したチーズバーガー。ドリンクセット（＋570円）は、自家製シロップで作るレモンスカッシュもしくは青森産りんごのアップルジンジャーエールから選べる。
「SABOTEN Taqueria」
ケサディーヤ 1500円
トルティーヤにチーズと具材を挟み、香ばしく焼き上げたメキシカンの定番。ティンガ（鶏の燻製唐辛子煮込み）またはチョリソから選べる。
「渡邊カリー」（※）カリーは、くちへんに加と、くちへんに厘
元祖渡邊カリー 1500円
チキンカリーと羊のキーマをあいがけに。ターメリックライスとルーの大盛り、またはサラダセットを同価格で選べる。（写真はサラダセットです）
スパイスとんかつカリー 1500円
肉厚で食べ応えのある豚カツをトッピング。スパイス感とボリュームを両立した、満足度の高い一皿。ターメリックライスとルーの大盛り、またはサラダセットを同価格で選べる。（写真はサラダセット）
「PIZZA TIMEWARP∈LACERBA」
季節のパスタ＋パニーノ 1280円
シェフおすすめの季節のパスタに、パニーノをセット。軽やかさと満足感を両立した、イタリアンらしいランチプレート。
ほうれん草のタリアテッレ ボロネーゼソース＋パニーノ 1480円
香味野菜をじっくり炒めて仕込む王道ボロネーゼに、乾燥ポルチーニの旨みを重ねた一皿。ほうれん草タリアテッレが奥行きを引き立てる。
「JULIAN▽SUCRE▽ACID」（※▽はハートマーク、Eはアクセント記号）
アイス屋のミルクヨーグルトBOWL 1500円
ぷるんとしたヨーグルトを主役に、フルーツやナッツを贅沢にトッピング。軽やかだけど満たされる、“ほぼ罪悪感ゼロ気分”のご褒美ボウル。
ヨーグルト（250g）／イチゴアイス／ピスタチオ／ローストアーモンド
イチゴのコンポート／レモンのシロップ漬け／フランボワーズソース／クッキー
「Seiichiro,NISHIZONO」
日替わりミニパフェ ドリンクセット 1480円
旬素材を用いた日替わりパフェを、ランチ後にちょうど良いサイズ感で。フレーバードティーなど4種から選べるドリンク付き。
ケーキドリンクセット 1380円
季節のガトーまたは4種のタルトから選べるセット。パティスリーならではの繊細な味わいを、昼のひとときにも気軽に楽しめる。フレーバードティーなど4種から選べるドリンク付き。