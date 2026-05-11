20％値下げの商品も…物価高のなか生活応援「値上げはしんどい」価格据え置きや格安提供始まる
物価高騰が続く中、道内の大手スーパーなどでは、あえて値段を据え置いたり格安の商品を提供するなど、夏に向けた生活応援が始まっています。
（長南記者）「イオンのプライベートブランド商品の特設コーナーです。生活に欠かせない品々が並びますが、これらの商品が８月末まで値段据え置きとなるんです」
物価高騰が続くなか、イオン北海道は５月１１日、消費者の生活を応援しようとある発表をしました。
８月いっぱいまでの期間限定で、プライベートブランドの食料品およそ３５００種類が対象です。
サラダ油は９００グラム２７８円、スパゲッティは５００グラムで１３８円などと、夏の間、価格が据え置かれます。
中には値下げされている商品もー
ベーコンは３２１円が３００円に、ギョーザは１９２円が１７０円。
９３品目が１０％～２０％値下げされています。
（来店客）「めちゃめちゃうれしいです。（サラダ油は）揚げ物をするとすごく使うので値上げはしんどい。助かるね」
物価が高騰する中、なぜ価格の据え置きや値下げに踏み切れたのでしょうか。
（イオン北海道 山本治商品本部長）「大量の商品を計画的に発注し、計画的に生産できた。原料自体は上がっているので、原料以外の包装資材や物流など生産コストが低減できた。少なくともこの夏は安心して商品を手に取ってもらえる状況を作ることが重要と考えた」
生活応援はマチの青果店でもー
（長南記者）「札幌市東区にある格安で有名な八百屋です。１日で一番客足が少ない時間だということですが、絶え間なく人が訪れています」
ホウレンソウは１袋１０６円。
ニラは一束７３円です。
（長南記者）「店内にズラリと野菜が並びますが、ミニトマト１パック１０６円、小松菜１０６円と安くなっています」
（来店客）「安いし量もいっぱい入っているしお得感がある」
（八百丸光星店 山本恭平店長）「この時期になると、道内ものも出回ってきて値段が抑えられるのと、（仕入れで）大量に購入することで安く出せる。（おすすめは）葉物や果菜類、キュウリとかトマトとか。安く買ってもらって喜んでもらえたらうれしいです」
物価高騰が続く中、生活を応援する取り組みをうまく活用して、家計の手助けにしてはいかがでしょうか。