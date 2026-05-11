女優・真野恵里菜（35）が11日、自身のインスタグラムを更新。愛犬の死を報告した。

真野は「先日、兄わんこが天国へと旅立ちました」と公表。「1年ちょっと前に僧帽弁閉鎖不全症と診断されお薬を飲みながら過ごしていたのですが3月に肺水腫になってしまい酸素ハウスをレンタルして大好きなお散歩も控えめにし呼吸数や咳の頻度など注意深く観察しながら、でもできるだけ楽しく過ごせるように！と日々を過ごしていました」と明かした。

「子供の頃から犬が大好きで、でも実家では飼えなくてこのお仕事を始めて一人暮らしを始めた時に犬と一緒に暮らすことを夢見て仕事を頑張りました。そんな夢を叶えてくれたのが兄わんことの出会いでした。約11年、思い出がたくさんありすぎてここでは語りきれません」と愛犬への思いをつづり、「今はただただ寂しくて悲しい。でも、お薬を飲みながら苦しいときもありながら頑張って生きてくれていたから、ありがとうの気持ちもいっぱいです」とした。

そして「最後に、兄わんこのことを気にかけてくれたり可愛がってくれたみなさん本当に、ありがとうございました」と呼びかけていた。

真野は24年9月にもインスタグラムを通じ、「弟わんこが天国へと旅立ちました」と愛犬との別れを明かしていた。