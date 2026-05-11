タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。最近ハマったものについて話した。

みちょぱは、自身の近況について「Netflixの『九条の大罪』を一気見してすごい面白くて、漫画もあるんだって話から九条の大罪と同じ作者の『闇金ウシジマくん』を描いている人と一緒だよと教わってそこから最近はウシジマくんを一から見るっていうのにハマっていまして」と明かした。

続けて「(闇金ウシジマくん)私見たことあると思って、そもそも、あるものだと勝手に思っていて見始めてら“あれ、見たことないかも”みたいな感じで一から見ているんですけど、あれシーズン3とかまであるし、映画もあるんでしょ。すごい長い作品だったんだというか。30分だから1話ごとはすぐ終わるし、何て言ったって内容がぶっ飛んでいたりとか現実世界でもありそうな…というか漫画の話ですから」とコメント。

さらに「結構リアルな話だったりとかちょいちょいその業界用語が出てきて聞いたこともなかったりとか、たまに聞くけど何の意味なんだろういう感じのやつとかもちゃんと下に軽く説明が入ってきたりとかしたり、毎回毎回テロップで『もちろん犯罪です』みたいなことが書かれるんだけど、それを分かってはいるけど毎回書くのもなんか面白くて」とした上で、「今シーズン2の途中かな、やっぱもしかしたらどこかの現実世界でもあるのかなこういうのみたいな話だから、なんか遠くない感じがして面白いし、たまにこの人出ているんだみたいなのもあるし。今さらになってウシジマくんにハマって夜な夜な見ています」と話した。