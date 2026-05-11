ヒロミ、カスタムした愛車の内外装をお披露目「キレイな色の車、憧れます」「センス良すぎ」【変更ポイントの紹介あり】
タレントのヒロミ（61）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。カスタムした愛車をお披露目した。
【動画】「キレイな色の車、憧れます」「センス良すぎ」カスタムした愛車について解説するヒロミ ※6：45頃〜
車もバイクも断捨離しているというヒロミだが、2台のバイクホンダ『CB750』、ヤマハ『passola』と、“ネオクラシックカー”ジャンルに入るメルセデス・ベンツ『560SL』は、「なんとなく残っている3台」として紹介。この日の動画では、「【560SL】 ちょっといじってみた」と題し、カスタムした『560SL』に焦点を当てた。
これまでに、外装は幌やマフラー、内装はじゅうたん、ハンドル、トランクルームを整備してきたが、今回のカスタムでは、親しい整備工場の知人からもらったというAMG（愛称：アーマゲー）のホイールとエアロパーツ（リアスポイラー、スポイラー）への変更を行った。
ヒロミは、カメラで外装・内装を映して紹介しながら「ほら、見てこれ。いいでしょ？」「いいわ、なんかいいわ！かわいい。本当にかわいい」とご満悦の様子。なお、珍しいモスグリーン調の外装カラーについては、「（前に所有していたオーナーが）多分オーダーで頼まれたんじゃないかって」と話していた。
手動式の幌の開放（オープンカー仕様にする）もやって見せ、「ちょー面倒くさいんだよ（笑）」と笑いながらも楽しそうに自身の車を愛でていた。
コメント欄には「大人のドレスアップで良いですね」「SLは赤ってイメージ強いけどこのグリーンはいいですね」「キレイな色の車、憧れます」「めっちゃ良い！大切にしてる愛情込めてるのが車から伝わってきます」「オープンにしたSL最高最強にかっこえーな！」「センス良すぎ」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「キレイな色の車、憧れます」「センス良すぎ」カスタムした愛車について解説するヒロミ ※6：45頃〜
車もバイクも断捨離しているというヒロミだが、2台のバイクホンダ『CB750』、ヤマハ『passola』と、“ネオクラシックカー”ジャンルに入るメルセデス・ベンツ『560SL』は、「なんとなく残っている3台」として紹介。この日の動画では、「【560SL】 ちょっといじってみた」と題し、カスタムした『560SL』に焦点を当てた。
ヒロミは、カメラで外装・内装を映して紹介しながら「ほら、見てこれ。いいでしょ？」「いいわ、なんかいいわ！かわいい。本当にかわいい」とご満悦の様子。なお、珍しいモスグリーン調の外装カラーについては、「（前に所有していたオーナーが）多分オーダーで頼まれたんじゃないかって」と話していた。
手動式の幌の開放（オープンカー仕様にする）もやって見せ、「ちょー面倒くさいんだよ（笑）」と笑いながらも楽しそうに自身の車を愛でていた。
コメント欄には「大人のドレスアップで良いですね」「SLは赤ってイメージ強いけどこのグリーンはいいですね」「キレイな色の車、憧れます」「めっちゃ良い！大切にしてる愛情込めてるのが車から伝わってきます」「オープンにしたSL最高最強にかっこえーな！」「センス良すぎ」など、さまざまな反響が寄せられている。