地味で目立たなかった「ラーメンショップ」なぜ”令和を代表するラーメンチェーン”へ…？「自由度」こそが人気のカギに

赤地に白抜きで「うまい ラーメンショップ うまい」と書かれた看板を見たことがあるだろうか。埼玉や千葉、北関東などに行楽に訪れる途中、国道やバイパスに突如現れるこの看板を目撃して、「なんだあれは」「まだ現存しているのか！？」と思った人も多いことだろう。

豚骨醤油ラーメンのフランチャイズチェーンである「ラーメンショップ」は、1970年代から90年代にかけて、爆発的に勢力を広げた。東京近県のロードサイド中心に展開している印象があるかもしれないが、実は23区内にも店舗は存在し、静岡や福島のほか東北・関西・九州と全国に店舗が存在する。

その誕生からすでに半世紀もの歴史が経つ「ラーメンショップ」。なぜ同チェーンの人気は衰えるどころか、今なお老若男女問わず愛され続けるのか――。けっして目立つことはなく、しかし堅実な人気を誇る理由について、大衆食・町歩きライターの刈部山本氏が紐解いていく。

【前編記事】『全国で急増中「ラーメンショップそっくりの店」でまさかの麺偽装問題が発覚…原因にもなった本家との《大きな違い》』よりつづく。

「環七ラーメン戦争」時代に一世を風靡した味

ラーメンショップの特徴は、豚骨ダシを濁るまで煮出したスープが、醤油のタレと混ざり合って茶色く濁った東京豚骨と呼ばれるスタイルで、環七ラーメン戦争の時代に一世を風靡した味だ。具のワカメは今となっては珍しいが、昭和の時代では一般的だった。

こういったラーメンは、1960〜70年代に「ホープ軒」の屋台（現在、千駄ヶ谷にあるホープ軒）や吉祥寺の「ホープ軒本舗」から広まった。元々中国での豚骨や鶏ガラを濁るまで煮込んだスープはあるものの、一般に中華の世界ではスープを濁らせるのはタブーとされていた。

しかし時代は高度経済成長期。肉体労働に従事する若者は、塩分が補給でき、スタミナも付くとあって、豚骨を煮立たせて濁ったこってりスープに飛びついた。さらに車社会となり、タクシードライバーがサッと食べられて満足感の高いファストフードとして、屋台からラーメン専門店が続々と誕生し、ロードサイドを中心に広まっていった。

こうして、90年代まで東京のラーメン専門店は豚骨醤油ラーメンが主流になっていくわけだが、この流れの中でラーメンショップが誕生し、全国に広まってくことになる。

当時、豚骨醤油ラーメンの店がたくさんあった中、どうしてラーメンショップだけが未だに多くの店が営業を続けているのだろうか。その謎に迫るにはまず、創業店とその独特な経営スタイルから知る必要があるだろう。

普通のフランチャイズとは違う“ユルさ”

ラーメンショップの1号店は大田区羽田の産業道路近くにあり、現在は「GOOD MORNING ラーメンショップ」として営業。この裏手に工場を持ち、本部となっている。ちなみに、本部は創業以来取材を一切受け付けていない。

ラーメンショップに行くと卓上に業務用ニンニクがボトルごと置かれているが、製造元を見ると、本部の住所になっており、会社名は椿食堂管理と書かれている。羽田の店舗裏の名前だ。ここでラーメンに使うタレなどを作っており、ラーメンショップ加盟店は本部を通して麺などの具材や調味料、割り箸などを仕入れることもできる。

今、仕入れることも「できる」と書いたのは、逆に言うと仕入れなくていいということになる。つまり、本部から材料を取らなくてもいい、というわけだ。

しかし、材料を取ってもらえなければ、味も店ごとに変わってしまうし、そもそも本部がマージンを取ることができない。だとしたら、相当高いロイヤリティが発生しているのでは、と普通は考えるだろう。

ここがラーメンショップの肝で、本部は一切ロイヤリティを取らず、本部から買う材料や丼などの什器に多少の上乗せをしているだけなのだ。

もし材料をほぼ本部から取らずに営業していたら、本部は全く儲からないこととなる。にわかに信じがたい話だが、赤地に白い「うまい ラーメンショップ うまい」という看板を掲げれば、ラーメンショップが1つ完成となってしまう。

これが全国規模で展開したら、どれほどの宣伝効果になるか。たとえ1店舗あたりの本部の取り分が少なかったとしても、そのパイが増えれば増えるほど、利益は大きくなる。ラーメンショップの場合、長きにわたり羽田の工場だけで充足しているように見える。

株式上場といったサクセス・ストーリーを目指すのではなく、長年愛される地元企業のような心持ちで、多くを望まず、1つの店舗と1つの工場を地道に続けているのではないだろうか。

ロードサイドにこそ“生きる道”がある

とはいえ、それほどラーメンショップが郊外を席巻しているようなイメージを持っている人は多くはないだろう。では、ラーメン店はどういうところで人気度合いがはかられるのだろうか。

テレビなどメディアで頻繁に取り上げられたり、ネット上での口コミが多く、星がたくさんつき、行列店が耐えない店は人気であることに違いない。しかし、そういった店舗は極々一部であり、ブームはスグに移り変わり、何十年も営業し続けられるケースは相当にレアだ。

多くの店舗が1年も持たずに閉業している現実があり、地代が高く、ライバルも多い都市部において、ラーメンで食べていくのは現実的ではない。ある程度の味と品質、そして衛生面の維持ができれば、一定数の人が商売を続けられる、そんなケースは都市部ではなく、むしろロードサイドにあるのではないか。

現在、全国的には人気のラーメン店の多くは、家系や「山岡家」、二郎系などのこってりとした豚骨醤油ラーメンだ。

そもそも家系の祖である「吉村家」の吉村実氏は、ラーメンショップ1号店の前身である「椿食堂」に勤めていたと言われている。つまり、家系と、そのルーツとなるラーメンショップの味が、全国的に見れば大衆食としてのラーメンの屋台骨になっていると言っても過言ではなかろう。

ただ、豚骨醤油という味だけでラーメンショップが生き続けられたわけではない。

「ラーメンショップ」本家と派生店との違い

ラーメンショップは本部の縛りが非常にユルい。店ごとに味が微妙に異なるどころの騒ぎではなく、スープの見た目も、背脂の有無も、丼も、麺も、サイドメニューも何も、同じグループなのかと疑うほど統一感がない。変わらないのは、赤地に白文字の看板くらいだ。

スープとて、透明感の高いさっぱりしたものもあれば、白く濁ってコッテリしたものもある。スープに浮かぶ背脂でさえ、本家GOOD MORNINGラーメンショップでは浮かず、透明なラードが膜を張る。本部である椿食堂直系の店舗には「椿」の文字が入る店舗が多いが、これらでは背脂が掛かっていないラーメンが多い。

反面、ニューラーメンショップと書かれた店舗では背脂がタップリと振りかけられるケースが多いように感じる。ラーメンショップ加盟店から枝分かれし、「ニュー」や「さつまっ子」などを名乗り、独自にグループを形成していくものも珍しくない。

千葉県の船橋界隈で展開する「ニューラーメンショップかいざん」は、代替わりに際して「ニューラーメンショップ」を取り、「かいざん」とだけ名乗るようになった。小金井などでも同様の事例があり、加盟店から独立したり、本部から離れグループ化していくところはこうした例が目につくようになった。

トッピングに使われる、短冊切りにした長ネギとチャーシューをタレとクマノテと呼ばれる調味料で和えたネギチャーシューが唯一、見た目でラーメンショップとわかる要素だろう。魔法の粉とも称されるクマノテは、本部からしか手に入らない。このネギチャーシューを定番と呼んだり、丼にしている店舗も多い。

さらにトッピングのメンマや岩のりで丼を作るところもあり、キャベツをトッピングに出している店では、ラーメンショップなのか見た目では全くわからないほどのラーメンになっている。

「違いの面白さ」が拡散の強力な要因に

スープの色味や乗っているトッピングが変わろうとも、ラーメンショップの味を支えているベースに豚骨醤油スープがあるのは変わらない。これをこってりと食べさせるのか、あっさりと仕上げるのか、何を乗せるかは、店ごとの裁量に任されている。そこにファンが付くか、店主の実力とセンスが問われる。

とはいえ多くのユーザーは、ラーメンショップが全国にあることを知らない。近所の、ちょっと美味しいラーメン店くらいにしか思われていないだろう。

しかしトラックドライバーならルート上に何軒も見かければ食べ比べてみるだろうし、店ごとの違いに気づいた好奇心旺盛な人なら隣県などそう遠くない範囲でアチコチ食べ比べているかもしれない。比べて初めて、「どうしてこんなに味やメニューが違うんだ!?」と衝撃を受ける。

昨今のSNS時代、この違いの面白さが拡散の強力な要因となる。「餃子の王将」然り、「ラーメン二郎」然り、同じ暖簾を掲げているにもかかわらず、店ごとの違いがあるからこそ、今日に至るまでこれほどまでに注目されたのではないか。

ラーメンショップは意図せず、このような状況が生まれた。それは本部の縛りのユルさによる各店の自由度、そして豚骨醤油というベースになる味によって、期せずして出来上がったものだ。

環七ラーメン戦争の時代を知る者には懐かしく、知らない者には古臭い印象を与えるかもしれない。でもそれ故に、ラーメンショップはラーメンショップであり続けているのだ。

令和まで生き続ける昭和の怪物は、これからも変わらず、無自覚にラーメンショップであり続けてほしいし、そのありのままのユルさをユーザーは受け止めて、存分に味わってほしい。

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