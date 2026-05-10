「うつ病」はどんなタイミングで発症する？うつ病になりやすい性格とストレスのきっかけ【医師解説】

誰でも落ち込んだり、元気が出なかったりすることはありますが、そんなとき「もしかしてうつ病かも……」と考えたことはないでしょうか？ じつは、うつ病にはなりやすい性格や傾向があり、そのような条件に当てはまる人は、うつ病の兆候が見られたとき注意した方が良いかもしれません。うつ病になりやすい性格の人はどんなタイミングでうつ病を発症するのか、メンタルドクタークリニックの紫藤先生にメディカルドック編集部が聞きました。

監修医師：

紫藤 佑介（メンタルドクタークリニック）

1987年東京都生まれ。東邦大学医学部を卒業後、2年間の研修期間を経て精神科医となる。精神科医として働く中で精神疾患に対する偏見や誤解の解消、早期受診の必要性を実感し、SNSで精神科の情報発信を始める。馴染みやすさと分かりやすさを重視した発信が精神疾患を持つ方に限らず話題となり、総フォロワーは10万人を超え、これまで4冊の著書を執筆。2022年に紹介制・会員制のメンタルケアクリニック「メンタルドクタークリニック」を開院し、インフルエンサーや経営者を中心にプライバシーに配慮したメンタルケア・コーチングをおこなっている。

編集部

そのような性格の人は、どのようなタイミングでうつ病を発症するのですか？

紫藤先生

たとえば受験で不合格になった、会社でミスが連続した、大きな失敗をしたといったようなとき、うつ病を発症することがあります。失敗したという経験により、過度なストレスにさらされたり、自己否定の感覚や劣等感などを覚えたりすることで、「自分はダメな人間だ」と落ち込み、うつ病を発症してしまうのです。

編集部

そのほか、どんなタイミングでうつ病を発症しやすいのですか？

紫藤先生

たとえば、大切な人やものを失う喪失感がきっかけで、うつ病を発症することがあります。そのほか、環境の変化や人間関係のトラブル、経済的な困窮などがきっかけになることもあります。

編集部

同じようなことが起きても、うつ病になる人とならない人がいるのはなぜですか？

紫藤先生

これにはいろいろな原因が考えられますが性格の違いや、ストレスに対する耐性や抵抗性などが大きく関係していると思われます。

※この記事はメディカルドックにて＜｢うつ病｣になりやすい性格･傾向をご存じですか? うつ病の前兆も医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。