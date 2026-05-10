志田未来、33歳バースデーショットがかわいすぎる！ ”推し”からの祝福メッセージも
女優の志田未来が10日にInstagramを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告し最新ショットを公開すると、ファンから祝福の声が集まった。
【写真】かわいすぎる！志田未来、笑顔のバースデーショット
10日に33歳の誕生日を迎えた志田が投稿したのは自身のソロショット。1枚目にはバースデープレートを持ってカメラに微笑みかける様子、続く2枚目の写真には“HAPPY BIRTHDAY”と書かれたカチューシャを付ける姿が収められている。
投稿の中で志田は「初心を忘れず一つ一つの作品に向き合って、健康に気をつけながら33歳もがんばります」と意気込みつつ「家族や友達、マネージャーさん達からもたくさんお祝いしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづっている。
この投稿に、彼女が兼ねてからファンを公言している「FRUITS ZIPPER」から松本かれんが反応。「みらいたん！お誕生日おめでとうございます だいすき！！」と投稿すると、志田も「かれんたん ありがとう わたしもだいすき」とコメント。ファンからも「幸せで笑顔あふれる一年になりますように」「これからもずっと応援してます！！」などの声が寄せられている。
■志田未来（しだ みらい）
1993年5月10日生まれ。神奈川県出身。6歳で劇団に入団して子役として芸能活動を開始。2006年に『14才の母』で連続ドラマ初主演を務め以降も多数の話題作に出演。現在、畑芽育とダブル主演を務める『エラー』（朝日放送・テレビ朝日系）が放送中。プライベートでは2018年に一般男性と結婚している。
引用：「志田未来」Instagram（＠mirai_shida_official）
【写真】かわいすぎる！志田未来、笑顔のバースデーショット
10日に33歳の誕生日を迎えた志田が投稿したのは自身のソロショット。1枚目にはバースデープレートを持ってカメラに微笑みかける様子、続く2枚目の写真には“HAPPY BIRTHDAY”と書かれたカチューシャを付ける姿が収められている。
この投稿に、彼女が兼ねてからファンを公言している「FRUITS ZIPPER」から松本かれんが反応。「みらいたん！お誕生日おめでとうございます だいすき！！」と投稿すると、志田も「かれんたん ありがとう わたしもだいすき」とコメント。ファンからも「幸せで笑顔あふれる一年になりますように」「これからもずっと応援してます！！」などの声が寄せられている。
■志田未来（しだ みらい）
1993年5月10日生まれ。神奈川県出身。6歳で劇団に入団して子役として芸能活動を開始。2006年に『14才の母』で連続ドラマ初主演を務め以降も多数の話題作に出演。現在、畑芽育とダブル主演を務める『エラー』（朝日放送・テレビ朝日系）が放送中。プライベートでは2018年に一般男性と結婚している。
引用：「志田未来」Instagram（＠mirai_shida_official）