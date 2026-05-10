「パトレイバー」シリーズ完全新作！『機動警察パトレイバー EZY』、Mori Calliopeが歌うOPテーマ「黎明Compass」コラボレーションティザー映像が公開!!　

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2017年に製作決定を発表し、2022年にパイロットフィルムがイベントにて公開、さらに2024年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表した『機動警察パトレイバー』シリーズの新作アニメーション作品『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』のプロジェクトが本格始動。2026年5月15日（金）より全3章構成で順次劇場公開となる。

この度、Mori Calliopeが歌う本作のOPテーマ「黎明Compass」と『機動警察パトレイバー EZY』がコラボレーションしたティザー映像が公開。あわせて「黎明Compass」の配信日とジャケット写真も解禁された。

日本のみならず世界各国での人気が高いVirtual Artist の Mori Calliope。日本語と英語を織り交ぜた独特の歌詞と卓越したラップスキルで多くの音楽ファンを魅了。2022年にユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。2026年2月リリースした3rd ALBUM『DISASTERPIECE』では中島健人や10-FEETといった様々なジャンルのアーティストとコラボレーションした楽曲を収録し、各界隈で大きな話題となった。

そんなMori Calliopeの新曲「黎明Compass」が『機動警察パトレイバー EZY』OP主題歌に決定したことが発表されていたが、今回、『機動警察パトレイバー EZY』とコラボレーションした楽曲のティザー映像が公開となった。

また新曲「黎明Compass」は『機動警察パトレイバー EZY File 1』公開翌日となる5月16日(土)13時に配信開始となることも決定した。

さらに、5月15日(金)〜21日(木)に来場者へ配布される入場者プレゼント情報も到着！公開１週目となるこの期間は、イングラム・プラスの限定ポストカードが配布される。ポスタービジュアルでは見ることが出来なかったイングラム・プラスの足元まで、全身がしっかりと描かれている必見のビジュアルに加え、英字であしらわれているのは機体の細やかなデータ。30年以上の時を経て改良を重ねられ、『EZY』の世界で活躍することとなったイングラム・プラスの詳細を知ることが出来る貴重なポストカードとなっている。

●作品情報

『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』

＜INTRODUCTION＞

1990年代末、テクノロジーの急速な発展とともに、あらゆる分野に進出した汎用人間型作業機械〈レイバー〉。

しかしそれは、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威をも生み出すことになった。 続発するレイバー犯罪に、警視庁は本庁警備部内に特殊車両二課を創設してこれに対抗した。通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。

そして、時は流れ──。

労働人口減少の一途を辿る2030年代の日本は、AI技術による自動化が進んでいた。

かつて最先端技術だった〈レイバー〉は、社会基盤を支える一部として定着。

人が搭乗するスタンドアローン型の〈レイバー〉は、自立型ロボットへの代替が進み、もはや時代遅れとなりつつあった。

だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。人と街を守ること。

第二小隊は旧式98式AVイングラムをチューンナップした”AV-98Plus イングラム“とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。

【STAFF】

HEADGEAR PRESENTS

監督：出渕 裕

脚本・シリーズ構成：伊藤和典

キャラクター原案：ゆうきまさみ

コスチュームデザイン協力：高田明美・山田章博

キャラクターデザイン・総作画監督：佐藤嵩光

メカニカルデザイン：海老川兼武・渭原敏明

モビリティデザイン：河森正治

ディスプレイデザイン：佐山善則

演出：海宝興蔵

美術：菊地正典・秋山優太

色彩設計：伊藤由紀子

撮影監督：大河内喜夫

編集：仙土真希（REAL-T）

CG監督：森泉仁智

CG制作：GAZEN・J.C.STAFF CG部

音響監督：若林和弘

音響効果：山田香織

音響制作：マジックカプセル

音楽：川井憲次

プロデューサー：真木太郎

共同プロデューサー：町田有也

アニメーションプロデューサー：松倉友二（J.C.STAFF）

アニメーション制作：J.C.STAFF

プロデュース：GENCO

配給：松竹ODS事業室・バンダイナムコフィルムワークス

製作：機動警察パトレイバー EZY製作委員会

【CAST】

久我十和：上坂すみれ

天鳥桔平：戸谷菊之介

平田紗季：小清水亜美

間 昭彦：小林親弘

柳井雄太：佐藤せつじ

柚木八久万：松村柚芽

佐伯貴美香：林原めぐみ

『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』は全8話・全3章構成にて劇場公開される完全新作アニメーション。第1話〜第6話は1話完結のオムニバス形式、第7話・第8話は連続したストーリーとなっており、新たな第二小隊にとって最大の危機が訪れることに！？

話数構成

File 1（2026年5月15日公開）：「トレンドは＃第二小隊」「閑中妄あり」「ホンモノが一番」

File 2（2026年8月14日公開）： 「ワインと銃弾」「あさき夢みし」「恋のサバイバル」

File 3（2027年3月公開）：「おもちゃの国・前編」「おもちゃの国・後編」

Ⓒ HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会

関連リンク

『にゅーす』公式サイト

https://ezy.patlabor.tokyo/