「三笘さんマジか」日本代表に大激震！本田圭佑も心痛。ブライトン指揮官は「あまり良い状態には見えなかった」と発言…W杯に間に合うか
北中米ワールドカップの日本代表メンバー発表直前、大激震が走った。
現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、三笘薫を擁する８位のブライトンは、最下位のウォルバーハンプトンとホームで対戦。３−０で快勝した。
欧州カップ戦の出場権獲得に向けて、きっちりと勝点３を積み上げたのだが、三笘にアクシデントが発生。肩でトラップし、抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。58分に自らの足でピッチを後にし、交代となった。
日本中から心配の声が上がるなか、本田圭佑もXで反応。日本代表屈指のレジェンドはたった一言、「三笘さんマジか。。。」と綴った。
この投稿は非常に大きな注目を集めており、「ホンダさんの反応が全てを物語っている」「日本には彼の魔法が必要だ！早く良くなって、カオル！」「マジ日本中でW杯に間に合う事を祈ろう」といったコメントが続々と寄せられている。
なお、地元メディア『The Argus』によれば、ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない」「あまり良い状態には見えなかった。しかし私は前向きな人間だ。その件については前向きに捉えている」と語った。
メンバー発表は５月15日、ワールドカップ初戦は日本時間６月15日だ。森保ジャパンのエースは、大舞台のピッチに立てるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表に大激震！三笘薫の負傷シーン
現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、三笘薫を擁する８位のブライトンは、最下位のウォルバーハンプトンとホームで対戦。３−０で快勝した。
欧州カップ戦の出場権獲得に向けて、きっちりと勝点３を積み上げたのだが、三笘にアクシデントが発生。肩でトラップし、抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。58分に自らの足でピッチを後にし、交代となった。
この投稿は非常に大きな注目を集めており、「ホンダさんの反応が全てを物語っている」「日本には彼の魔法が必要だ！早く良くなって、カオル！」「マジ日本中でW杯に間に合う事を祈ろう」といったコメントが続々と寄せられている。
なお、地元メディア『The Argus』によれば、ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない」「あまり良い状態には見えなかった。しかし私は前向きな人間だ。その件については前向きに捉えている」と語った。
メンバー発表は５月15日、ワールドカップ初戦は日本時間６月15日だ。森保ジャパンのエースは、大舞台のピッチに立てるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表に大激震！三笘薫の負傷シーン