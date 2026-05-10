この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【10日間】くびれを作り・ぽっこりお腹を解消する腹筋！下腹部とウェストをメインで鍛えよう」と題した動画を公開しました。この動画では、約3分間で下腹部とウエストを集中的に鍛える4種類のエクササイズを紹介しています。

プログラムは、座った状態で上半身を少し後ろに倒し、片腕ずつを横に開いて体をひねる動きから始まります。のが氏はこの種目について、下腹部と脇腹を意識することがポイントだと解説しています。続いて、仰向けの姿勢から上半身を起こすと同時にウエストをひねるエクササイズに移り、腹直筋と腹斜筋の両方にアプローチします。
3種目目では、再び仰向けになり、両膝を90度に曲げた状態から片足ずつ交互につま先で床をタップする動きを行います。のが氏は、腰が反らないように下腹部をマットに押し付ける意識が重要だと説明しています。最後は、腹筋の力で腰を持ち上げ、脚を頭の方向へ引き寄せる「リバースクランチ」で、下腹部をさらに鍛え込みます。

各エクササイズは30秒ずつ行われ、間に10秒間の休憩が設けられているため、初心者でも自分のペースで取り組むことが可能です。短時間で完結するこのトレーニングを日々の習慣に取り入れて、理想のウエストラインを目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:14

1種目目：シーテッドツイスト
00:54

2種目目：ツイストクランチ
01:34

3種目目：レッグタップ
02:14

4種目目：リバースクランチ

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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
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