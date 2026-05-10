【特集】現役引退から20年

先駆者・中田英寿の記憶 （３）

北中米ワールドカップの開幕が迫るなか、日本サッカーの歩みを振り返るうえで、ひとりの存在を抜きに語ることはできない。世界を舞台に闘い、日本代表の価値観を塗り替えた先駆者――中田英寿。2006年ドイツワールドカップ直後の現役引退からもうすぐ20年。本特集では、さまざまな視点と書き手によって、ヒデの軌跡を立体的に振り返る。

第３回は、長年イタリアで取材をしてきたライターが、セリエAの1990年代とそこに現れた中田を重ね合わせて、カルチョ（サッカー）の黄金期を回想する――。

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1998年、セリエAのペルージャに入団、ユベントスと対戦した中田英寿 photo by S.Giglio / Football Press



イタリアがワールドカップ出場を逃した。しかもこれで３大会連続だ......。ボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦に敗れると、イタリア国民は黙り込んだ。

８年前のロシアワールドカップを逃した時は「アポカリプス（世界の終わり）」だと言って嘆き悲しんだ。前回のカタールワールドカップを逃した時はイタリア中に怒りが渦巻いた。そして３度目は、もう苦笑いするしかないという空気が漂っている。

「ここで負けておいてよかった。そうでなければ世界中に醜態をさらすところだった」

そんな自虐とも負け惜しみともとれる意見が、あちこちで聞かれた。

かつてサッカーといえばイタリアだった。リーグ戦の華やかさに関しては他の追随を許さなかった。日本でも、ある一定以上の年齢の人は、「セリエＡ」という言葉を聞くだけでワクワクした記憶があるのではないか。

その黄金期のセリエAにおいて、日本人として初めてプレーしたのが三浦知良。1994年のことだった。ただしこのとき、日本にとってはワールドカップ出場なんて夢のまた夢。セリエＡも別世界だった。そして中田英寿が登場したのが1998年。スタジアムに「ナカタ」コールが鳴り響いた。

いかにイタリアが世界を席巻していたかは、たとえば1990年のイタリアワールドカップを見ればよくわかる。当時はまだ各チームに外国人選手枠は３つしか認められていなかったが、ワールドカップに出場した強豪国のスター選手は、ほぼ全員がセリエＡのチームに属していた。

【ローカルクラブにもスター選手がごろごろ】

優勝した西ドイツのローター・マテウス、ユルゲン・クリンスマン、アンドレアス・ブレーメはインテル、ルディ・フェラーとトーマス・ベルトルトはローマに所属していた。準優勝のアルゼンチンにはナポリのディエゴ・マラドーナがいた。

チームの特色もはっきりしていて、ミランにはルート・フリット、マルコ・ファン・バステン、フランク・ライカールトのオランダトリオがいた。ワールドカップさえセリエＡの縮図のような感があり、インテルファンは西ドイツを、ミランファンはオランダを応援していた。

準決勝のイタリア対アルゼンチンがナポリで行なわれることとなると、ナポリの町はイタリア代表よりマラドーナのアルゼンチンを応援するのではないかと大騒ぎになり、ナポリ市長が「ナポリもイタリアです」とわざわざ表明するほどだった。今でも、その準決勝を別の町（それまでイタリアはずっとローマで試合をしていた）で行なっていたら、イタリアが優勝したと信じている人は少なくない。ナポリでは、マラドーナは神にも等しかった。

セリエＡでプレーしたいがために、世界のトップレベルの選手がイタリアのクラブを目指した。しかし先にも述べたように、外国人は３人までの狭き門。そのためスター選手が必ずしもビッグクラブにいるとは限らなかった。

少し時代は遡るが、かのジーコが所属していたのは、ユベントスでもミランでもインテルでもなく、北イタリアの小都市クラブ、ウディネーゼだった。フィオレンティーナのガブリエル・バティストゥータ、ブライアン・ラウドルップ、パルマのジャンフランコ・ゾラ、サンプドリアのジャンルカ・ヴィアッリとロベルト・マンチーニ、ラツィオのパベル・ネドヴェド......。ビッグクラブ以外にも代表クラスのスター選手がごろごろいた。いわば毎週、ワールドカップが行なわれているようなものだった。

そのため、どんなチームにも優勝のチャンスがあった。毎年のように優勝候補が変わり、最終節までスクデット（優勝）の行方はわからず、試合はいやがおうにも盛り上がった。世界で一番拮抗した一番難しいリーグ。それがセリエＡだった。

【中田の登場は黄金時代の終盤】

欧州のカップ戦もイタリア勢が支配し、たとえば1988−89年から1997−98年までの10年間で見てみると、チャンピオンズリーグ（チャンピオンズカップを含む）決勝進出を決めた20チーム中９チームがイタリアのクラブだった。それもユベントスやミラン、インテルだけでなく、サンプドリアなども決勝に残っているし、パルマやラツィオのような中堅クラブも十分に欧州のタイトルを狙えた。

ちなみに続く10シーズン、チャンピオンズリーグで決勝に進出したイタリアのチームは、４チームにすぎない。いまから思えば、21世紀に入る頃、セリエＡの衰退は始まっていたのかもしれない。中田がペルージャにやってきたのは、黄金時代の終盤ということになる。

その後、日本のサッカーが成長するにつれて、多くの日本人選手がイタリアでプレーするようになった。だが当初、日本人選手は、戦力というよりジャパンマネーを呼び込む"金のなる木"と思われていたのも確かだ。

だから、ペルージャの名物会長ルチアーノ・ガウッチが、その年のフランスワールドカップに初出場した中田を70億リラ（当時のレートで約６億円）で獲得した時は、多くの人が眉をひそめた。専門家たちは、日本人選手が世界屈指の強豪リーグで活躍するなどあり得ないと考えていたのだ。

確かに中田はすぐさま収益を生み出した。デビュー戦を観戦するために5000人もの日本人ファンがペルージャに駆けつけた。小さなペルージャの町が日本人だらけになり、「渋谷のようだった」と、イタリア人記者は笑う。

ある日本の旅行会社は、試合のためにペルージャへの弾丸ツアーを企画し、イタリア人を驚かせた。ペルージャの関係者によると、1998−99シーズン、１試合の日本人観客数は平均約3000人だったという。人口約16万人のペルージャにとっては異常な事態だった。

オーナーであるガウッチ家は「ガレックス」というスポーツウェアの会社も持っていて、クラブのユニフォームも作っていた。彼らは背番号７の中田の名前入りのペルージャのシャツを７万枚売ったというが、売れ先のほとんどは日本だったという。

【サポーターの記憶に刻まれ続ける】

ちなみにセリエＡの黄金期の特徴のひとつが、多くの名物会長の存在だった。ミランのシルヴィオ・ベルルスコーニ（元イタリア首相）、インテルのマッシモ・モラッティ（大手石油精製会社オーナー）、ユベントスのアニエッリ家（フィアット社などのオーナー）......。現在のサッカー界のようにビジネスライクではなく、地元チームへの愛（偏愛？）による運営が多かった。

そんな名物会長のなかでも、ペルージャのガウッチは断トツの曲者だった。ローマの市バスの運転手から企業家へと転身。買い取ったペルージャをセリエＣからＡに昇格させた。気に入らないことがあれば、審判だろうがサッカー協会だろうが噛みつき、監督の選手起用にも過激に介入し、メディアを騒がせた。のちに脱税で国外逃亡を余儀なくされたが、先見の明はあったのだ。

中田はさっそく、ただの"金のなる木"ではないことを証明する。初戦のユベントス戦で２ゴールを決め、華々しいデビューを果たし、イタリア中にその名が知られるようになった。

筆者はこの日、別の試合を取材していたのだが、中田がユベントス相手に初ゴールを決めた時、近くにいたイタリア人記者から「おめでとう」と握手されたのを覚えている。

当時はイタリアのどこの町に行っても、日本人だとわかると「ナカタ！」と声をかけられた。それまで「トヨタ」だの「ホンダ」だのと呼ばれていたのが、日本人はすべて「ナカタ」になった。

特にローマに18年ぶりのスクデットもたらしたあとの人気はすごかった。中田は優勝争いをしていたユベントス戦の後半、トッティと交代で出場すると、２点ビハインドの状態から自らゴールを決め、ヴィンチェンツォ・モンテッラの同点ゴールを演出した。その瞬間、トリノのスタジアムはしんと静まり返り、中田はユベンティーノを黙らせた。

当時、ローマに住んでいた日本人は、「レストランやクラブに入って、日本人だとわかると、店中で『ナカタ』コールが始まるんだ。まるで自分がスターになったみたいで、かなり気持ちよかったよ」と言う。

数年前に『グエリン・スポルティーボ』誌が当時の中田について特集を組んだが、そこにはこう書かれていた。

「短い期間しか所属していなくとも、サポーターの記憶に刻まれ続ける選手がいる。それがヒデトシ・ナカタだ」

その中田の現役最後の舞台となったのが2006年ドイツワールドカップ。イタリアは決勝でフランスを破り、通算４度目の優勝を果たしている。だが、以後は2010年グループリーグ敗退、2014年グループリーグ敗退、2018年予選敗退、2022年予選敗退、2026年予選敗退......。イタリアの黄金時代はこれをもって完全に幕を閉じたのかもしれない。

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