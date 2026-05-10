「いまや完全にベンチ要員だ」５試合で17分間…名門の主力だった日本人MFがまさかの冷遇で現地メディアは困惑「キャリアの悲しい終わり」
スコットランドの名門セルティックに所属する旗手怜央は、このままピッチに立つ機会を十分に得られないままシーズンを終えることになるのだろうか。
加入以降、中盤に欠かせない主力のひとりだった旗手。だが、今季は精彩を欠くパフォーマンスをたびたび批判され、直近ではマーティン・オニール暫定監督の下で出場機会を失っている。
シーズン途中からスタメンを外れている28歳のMFは、３月１日のレンジャーズとのダービーで途中出場し、好パフォーマンスを披露。その後、先発出場を続け、調子を取り戻していくかと思われた。
だが、３月22日のダンディー戦でスタメンに名を連ねて以降、旗手は再びベンチが定位置に。４月11日のセント・ミレン戦で終盤の17分間プレーしたのを除き、ここ５試合のうち４試合でピッチに立てていない。
この状況はファンや識者の議論も呼び、一部では出場機会がなかったときや練習中の態度が問題視されているとの見方もある。
専門サイト『67 HAIL HAIL』は５月８日、「ハタテのセルティックでのキャリアは、水面下で終わりに近づいているのかもしれない」と報道。このまま退団する可能性について伝えた。
「オニールが暫定で指揮をとってきた期間も、彼が先発出場したのは、セルティックの試合数の半分強でしかない。ここでも、３月のアイブロックスでの試合で途中出場から好パフォーマンスを見せているが、そういったことは非常にまれなことになってきている」
「シーズンが終盤戦に近づき、彼はいまや完全にベンチ要員だ。もっと期待されていただけに、セルティックでのキャリアの悲しい終わりとなっている」
３ポイント差で追う首位ハーツとタイトルを競っているセルティックは、５月10日に再びレンジャーズとのダービーに臨む。逆転優勝のために勝利が必須となるホームでのビッグマッチは、旗手が再び存在感を示す機会となるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
加入以降、中盤に欠かせない主力のひとりだった旗手。だが、今季は精彩を欠くパフォーマンスをたびたび批判され、直近ではマーティン・オニール暫定監督の下で出場機会を失っている。
シーズン途中からスタメンを外れている28歳のMFは、３月１日のレンジャーズとのダービーで途中出場し、好パフォーマンスを披露。その後、先発出場を続け、調子を取り戻していくかと思われた。
この状況はファンや識者の議論も呼び、一部では出場機会がなかったときや練習中の態度が問題視されているとの見方もある。
専門サイト『67 HAIL HAIL』は５月８日、「ハタテのセルティックでのキャリアは、水面下で終わりに近づいているのかもしれない」と報道。このまま退団する可能性について伝えた。
「オニールが暫定で指揮をとってきた期間も、彼が先発出場したのは、セルティックの試合数の半分強でしかない。ここでも、３月のアイブロックスでの試合で途中出場から好パフォーマンスを見せているが、そういったことは非常にまれなことになってきている」
「シーズンが終盤戦に近づき、彼はいまや完全にベンチ要員だ。もっと期待されていただけに、セルティックでのキャリアの悲しい終わりとなっている」
３ポイント差で追う首位ハーツとタイトルを競っているセルティックは、５月10日に再びレンジャーズとのダービーに臨む。逆転優勝のために勝利が必須となるホームでのビッグマッチは、旗手が再び存在感を示す機会となるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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