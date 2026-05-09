【KCON JAPAN】IS:SUE、美スタイル際立つ“女神ビジュアル”披露 “キュートすぎる”ステージ予告も
4人組ガールズグループ・IS:SUE（RIN、NANO、YUUKI、RINO）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。
【ソロカット】キュートな笑顔を見せるIS:SUE
IS:SUEは、淡いグリーンと白を基調とした美スタイル際立つミニスカート姿で登場。YUUKIは『M COUNTDOWN STAGE』の見どころについて「し・あ・わ・せ！」とかわいらしくアピールした。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ソロカット】キュートな笑顔を見せるIS:SUE
IS:SUEは、淡いグリーンと白を基調とした美スタイル際立つミニスカート姿で登場。YUUKIは『M COUNTDOWN STAGE』の見どころについて「し・あ・わ・せ！」とかわいらしくアピールした。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。