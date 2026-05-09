フリーアナウンサー・古舘伊知郎（71）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんとの驚きのエピソードを明かす場面があった。

細木さんの著書の帯コメントを書いた縁から、懇意にしてもらったという古舘。当時、自身がMCを務めていた日本テレビ「おしゃれカンケイ」への出演も快諾してくれたという。

「最後に“私の豪華な時計をお見せします”みたいなコーナーがあったんだけど。本当にまぶしくて、文字盤とか長針とか短針とか見えないんだよ!“いくらぐらいするんですか?”って聞いたら“3000何百万円”とか言って。そしたら“古舘さんに差し上げるわよ。運気も向くし、視聴率も上がるわよ”って」とまさかの言葉が。

古舘は丁重に断ったというが「細木さんが、楽屋にそれを置いていっちゃったんだよ!3000万円以上の時計なんかもらったら地獄に堕ちるでしょ?」といい「それをちゃんと“ごめんなさい”って、事務所にお届けして返品したんですよ。そしたら“分かった、その心意気”って。一週間後に凄く安い時計を送ってきてくれました」とオチをつけていた。