NiziUアヤカ、母親と金沢旅行へ 変装なし街並みショットに反響「普通にいてビックリ」「オフの姿も可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/09】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のAYAKA（アヤカ）が5月8日、自身のInstagramを更新。母親と旅行中のショットを公開した。
【写真】22歳アイドル「オフの姿も可愛すぎる」変装なしで母親と金沢旅行
アヤカは「お母さんと金沢旅行した日」と記し、旅行中の写真を複数枚投稿。歴史を感じさせる建物の並ぶ路地で白シャツにネイビーのカーディガン、デニムパンツのコーディネートで、メガネや帽子をかけずにたたずんでいる様子や食事中のショットなどプライベートな姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「古い町並みに映えてる」「変装なしで普通にいてビックリ」「親孝行で素敵」「オフの姿も可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳アイドル「オフの姿も可愛すぎる」変装なしで母親と金沢旅行
◆アヤカ、母親と金沢旅行へ
アヤカは「お母さんと金沢旅行した日」と記し、旅行中の写真を複数枚投稿。歴史を感じさせる建物の並ぶ路地で白シャツにネイビーのカーディガン、デニムパンツのコーディネートで、メガネや帽子をかけずにたたずんでいる様子や食事中のショットなどプライベートな姿を公開した。
◆アヤカの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「古い町並みに映えてる」「変装なしで普通にいてビックリ」「親孝行で素敵」「オフの姿も可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】