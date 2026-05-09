Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

財布1つで、大事なモノを管理。

もし、そんなシンプルなスタイルを求めているなら、ミディアム長財布「Panino Natuluxe（パニーノ・ナチュラックス）」はうってつけかもしれません。

なぜそこまで言い切れるのか。実際にカードを詰め込み、スマホを挟み、使い倒して分かった実力をレポートします。

五感を刺激する「本物」の予感

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開封した瞬間、ふわりと漂ったのは、イタリア・トスカーナ産のベジタブルタンニンレザーが放つ芳醇な革の香り。それだけで「いいモノを手にしている」という高揚感に包まれます。

佇まいは上質な手帳のよう。表面のナチュラルなシボ感は、これから自分だけの一品に育っていくエイジングへの期待を抱かせてくれます。

大型スマホも「サンド」して身軽に

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大型スマホを実際に挟んでみましたが、意外とすんなりと収まりました。

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カードや紙幣、硬貨をしっかり詰め込んだ状態では、閉じたときにやや膨らみは出るものの、ファスナーの開閉はスムーズそのもの。実用性に支障は感じませんでした。財布とスマホを別々に持つ煩わしさから解放され、これ1つを掴んで出かけられる快適さがあります。

「カードポケット」の視認性

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今回は8枚のカードを挿入して検証しました（13枚以上入る設計です）。独自設計のカードポケットは、全てのカードのデザインをチラ見できるため、目的の1枚が見つけやすいです。

特長として挙げたいのが抜き出しやすさ。指でつまみやすい設計になっていて、日常的にカードを出し入れするシーンでのストレスが軽減しそうです。カード派の方には、これだけでも「Panino Natuluxe」を選ぶ価値があるんじゃないでしょうか。

パーテーションが生む整然さ

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財布を開いたとき、溜まったレシートや生活感のあるメモが見えてしまうのは避けたいもの。そこで、「Panino Natuluxe」のパーテーション裏に、レシートやサービス券、付箋メモなどを収めてみました。

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結果、財布を全開にしてもこれらは目に入らず、安心感があります。たとえレシートが溜まってしまっても、整然とした見た目が保たれやすい。この「隠せる」安心感こそ、大人のための設計だと感じました。

通帳もパスポートも1カ所で管理

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銀行へ行くときには通帳を、旅行の際にはパスポートも、すっぽりと収められます。大事なモノを1カ所にまとめて持ち運べることで、煩雑さが減る印象。探す手間もなくなって快適です。

大型スマホも通帳も飲み込む度量がありながら、カードは即座に取り出せ、人に見せたくないモノはパーテーションで守る。個人的には、これだけの機能を1つの財布にまとめたプロダクトは、あまりお目にかかったことがありません。

使い込むほどに艶を増すトスカーナレザーと共に、新しい外出スタイルを始めてみませんか？

この新感覚の使い心地を、ぜひご自身の手で。現在、machi-yaにてプロジェクトを展開中の「Panino Natuluxe」を、以下からチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。