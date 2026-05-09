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Pre-add/Pre-save¡¡https://lnk.to/pre_22sainowakare_panam55
Produced and Arranged by º´¶¶²Â¹¬
¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼:Vocals
°ËÀªÀµ»°:Ac.Guitar (Lead)
ÎÓÎ©É×:Drums
¾®¸¶Îé:Ec.Bass
Dr.kyOn:Rhodes & Organ
º´¶¶²Â¹¬:Ac.Guitar
Recorded by ÈÓÈøË§»Ë¡¢¶ÌÇµ°æ¸÷µª
Mixed by ÈÓÈøË§»Ë
H.E.DEMON KAKKA by the courtesy of Sony Music Labels Inc.