女優の比嘉愛未が９日までにＳＮＳを更新。自身初のエッセー集の発売が決定したことを報告した。

自身のインスタグラムで「このたび、初のエッセイ集を出すことになりました〜 タイトルは『またね。』」と報告し、エッセー集のオフショットを複数枚アップ。「『仕事』『恋愛』『家族』『結婚観』『価値観』『過去』など、これまであまり話してこなかったことも、今回はたくさん書いています。ここまで自分のことを語るのは初めてで、正直、かなりドキドキ。。笑 俳優としてではない、そのまんまの私のことばをちゃんと残しておきたいなと思い、一冊にしました」と、エッセー集の内容や出版に至った経緯について明かし、「沖縄で撮影した写真たちも、すごくステキなのでぜひ楽しみにしてもらえたらうれしいです」と呼びかけた。

比嘉の４０歳の誕生日となる６月１４日に、同エッセー集の発売イベントも行うと紹介された。

この投稿にファンからは「エッセイ集刊行、そしてトークショーとお渡し会の開催おめでとうございます」「比嘉ちゃんの誕生日に会えるなんて幸せです」「比嘉ちゃんの紡ぐ言葉と本をこの手にできることが本当に嬉しいです」「誕生日の日に会えるとか最高すぎます！！」「表紙のビジュ大好きすぎる」「ナチャラル美人ですな」（原文ママ）「相変わらず綺麗ですね」などのコメントが寄せられている。