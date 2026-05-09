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茂木健一郎の「旅ラン」に密着！新大阪から岸辺駅まで、発見に満ちた約10kmのコースを公開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎が、自身のYouTubeチャンネルで「#旅ラン 新大阪駅から岸辺駅まで。発見に満ちた緑の吹田市、『目覚め』のラン。２０２６年５月２日出走。」と題した動画を公開した。動画では、新大阪から大阪府吹田市を通ってJR岸辺駅に至る約10kmの道のりを走りながら、名所や街の風景を紹介している。



動画は新大阪周辺からスタート。前日の雨から一転して晴天に恵まれ、茂木は「5月になってすっかり半袖半ズボンで走れるようになった」と心地よさそうに走り出す。日之出公園の緑豊かな風景や、川沿いでのボート練習を眺めた後、鉄道の鉄橋を間近で見上げるなど、のんびりと道中の発見を楽しむ様子が収められている。



続いて、鮮やかな花々が咲き誇る「フラワーロード」を抜け、泉殿宮（いづどのぐう）へ。立派なお社や展示されているだんじりを見学し、「自分の意識の流れのなかで知らない土地を旅してるという感じ。これが旅ランの醍醐味」と、見知らぬ街を自らの足で走る魅力を語った。



さらに足を進めると、アサヒビールの吹田工場を通過し、0系新幹線が展示されている吹田市立健都ライブラリーに到着。思いがけない列車の展示に驚きつつも、さらに緑の遊歩道を進み、無数の貨物コンテナを横目にゴールのJR岸辺駅へとたどり着いた。



約10kmを完走した茂木は「とてもいい旅ランでした」と満足げに動画を締めくくった。見慣れない街の景色や歴史に触れながら走る「旅ラン」は、運動のモチベーション維持や、日々のランニングに新たな楽しみをもたらすヒントになりそうだ。