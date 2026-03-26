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嘘とカメレオン・渋江アサヒが語るMV1000万再生の裏側「狙って当ててたら『おっしゃ』ってなってた」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」が、『【末路】MV1000万再生でも武道館は無理でした。「嘘とカメレオン」が語る''バズった後''に待ち受ける''集客''の地獄』と題した動画を公開した。「嘘とカメレオン」のベース・渋江アサヒをゲストに迎え、MV1000万回再生を達成した裏側や、ネットのバズとライブ動員のギャップについて赤裸々に語った。



対談は、嘘とカメレオンの楽曲「されど奇術師は賽を振る」のMVがYouTubeで1000万回再生を突破した話題からスタート。計算上は武道館公演ができてもおかしくない数字だが、現在も武道館には至っていない。その理由を探るべく、バズの真相に迫った。



バズった当時の心境について、渋江は「自分たちのことのように思えない」と振り返る。平井から「図に乗ってるメンバーはいない？」と聞かれると、「俺何万回だと思ってるんだ!?」と天狗になるメンバーは一人もいなかったと笑いを交えて語った。MVの大ヒットは意図的なものではなく、広告費を一切かけずに口コミやアルゴリズムによって広がったという。「狙って当ててたら『おっしゃ』ってなってたと思う」と明かし、予期せぬ出来事への驚きを口にした。



また、バズによるライブ集客への影響について「バカ増えました」と語る一方で、1000万回再生という数字の捉え方には冷静だ。「1000万人が見てるわけじゃない」と、海外からの視聴やリピーターの存在を指摘。ネットでの爆発的な再生数が、必ずしもそのまま現場の動員に直結するわけではないというシビアな現実を分析した。



SNS時代の音楽活動における「バズと現場」のリアルな関係性が浮き彫りになり、経験者ならではの説得力ある言葉が印象に残る対談となった。