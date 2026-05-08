声優の楡井希実（にれい・のぞみ）が８日、都内で行われた「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Ｂｌｏｏｍ Ｇａｒｄｅｎ Ｐａｒｔｙ」の初日舞台あいさつに登壇した。

登壇者全員でおそろいのピンクのパーカーを身にまとって登場。主人公・日野下花帆の声を担当する楡井はシリーズ期間中で印象に残っていることを聞かれ、「ラブライブ！ウィズミーツ（生配信）が一番印象に残っている。蓮ノ空のこと好き好きクラブ（ファンの呼称）とつながっている感じがする。キャストみんながニコニコしてるし、皆さんと一緒に作り上げてきた」と振り返った。また、ファンに向けて、「自分の中の大切な思い出とか、（作品と一緒に）歩んできて良かったなってことがたくさんあると思います。ぜひ、思い返しながら映画を楽しんでいただけたら。皆さんの中にある感情を思う存分、花咲かせてほしい」と呼び掛けた。

今作は卒業を控えた日野下ら１０３期生たちが、蓮ノ空女学院の生徒として最後の日を迎える姿や、卒業生との約束を叶えるステージを描く。