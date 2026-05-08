5月8日、人気お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のツッコミ・金ちゃん（40）がXを更新。ゴルフ中に撮影した“大物”との2ショットを公開したのだが、その近影に衝撃が広がっている。

金ちゃんは投稿で《元木さんとゴルフ！》とのキャプションを添え、青々とした芝の上で撮影した2ショットを公開。隣にいるのは、読売ジャイアンツ一筋で活躍した元プロ野球選手で、現在はタレントとしても活躍する元木大介（54）だ。

自撮り用にカメラを向ける金ちゃんと、金ちゃんの肩に手を乗せ、同じゴルフウェアブランドのベスト、キャップを合わせた姿でレンズを見つめる元木。

笑みを浮かべた二人からは爽やかな雰囲気が漂っているが、写真を見た一部のユーザーからは、元木の近影にこんな驚きの声が上がった。

《いや元木さん痩せ過ぎだろ！！！！！！大丈夫か？》

《元木大介！？加工じゃなくて？》

《なんか細長くなってる》

《元木ちょっと痩せすぎちゃう？！！》

たしかに、公称身長170センチにして体重100キロの金ちゃんと比べれば、かなり細く見える元木。とはいえ、元木の“激やせぶり”が話題になるのは、今回が初めてではない。

「元木さんは以前から自身のYouTubeチャンネルなどで、精力的にダイエットに取り組んでいることを明かしてきました。’25年4月に公開した動画では、現役引退時に90キロほどあった体重が、70キロ弱まで落ちていたと告白。当時から元木さんの近影に対して“痩せすぎて心配”といった声は後を絶たなかったようですが、元木さんは“ストレスは全然感じていない”と語っていました。

また、同年12月に出演した『主治医が見つかる診療所』（テレビ東京系）では、ダイエットの理由について“糖尿病治療のためだった”と説明。今年2月放送の『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）では、明石家さんまさん（70）から“糖尿病治療で痩せたのか？”と問われ、元木さんは治療のために努力して今のような体形になったと説明していました。ただ、こうした経緯を知らない人にとっては少しビックリでしょうね」（スポーツ紙記者）

日々お洒落なコーディネート写真を公開するなど、もはや“ファッショニスタ”さながらの元木のインスタグラム。痩せたことも手伝ってか、写真にはいつも“若々しい”と絶賛の声が集まっている。