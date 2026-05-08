ディズニーストアから、6月9日に迎える「ドナルドダック」のお誕生日に向けた新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」と「DONALD FASHION 2026」が登場。

とろけているような姿がキュートなぬいぐるみをはじめ、“ドナルドコーデ”が叶うファッションアイテムなどが展開されます☆

ディズニーストア「ドナルドダック」お誕生日コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026／DONALD FASHION 2026」

スケジュール：

先行発売日：2026年5月12日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア※ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で5月11日（月）12:00〜5月12日（火）7:00の先行販売が実施されます発売日：2026年5月15日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

※発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

6月9日にお誕生日を迎える、ディズニーの人気キャラクター「ドナルドダック」

「ドナルドダック」のお誕生日を記念した2つのコレクションがディズニーストアに登場します。

ラインナップは「DONALD BIRTHDAY 2026」と「DONALD FASHION 2026」の2種類。

ゆるいアートや遊び心あふれるデザインに愛らしさがぎゅっと詰まった新コレクションを紹介していきます☆

DONALD BIRTHDAY 2026

「ドナルドダック」のお誕生日を記念した、ゆるっと脱力した「ドナルドダック」が愛らしい新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」

とろけているようなポーズや、つぶらな瞳に癒やされる描き起こしアートを用いた、夏らしい涼しげなカラーのコレクションになっています。

「ドナルドダック」の上にちょこんと乗った脱力ポーズの「チップ」と「デール」にも注目です。

くつろいだ「ドナルドダック」のぬいぐるみやころんとした丸いフォルムがキュートなぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ステーショナリーやバッグなど、バラエティ豊かなグッズを展開。

さらに、帽子のデザインがポイントのチェアマットや、接触冷感生地のブランケット、ルームライトといった、おうちの中でもキャラクターと一緒にくつろげるホーム雑貨が充実しています。

また、一部店舗限定で登場するスーパービッグサイズのぬいぐるみは、もっちり触感でリラックスタイムにもぴったり☆

これからの暑い季節も、脱力モードの「ドナルドダック」と一緒に、のんびり癒やしのひとときが楽しめます。

ドナルド ぬいぐるみ DONALD BIRTHDAY 2026

価格：4,800円 (税込)

サイズ：約高さ30×幅46×奥行き27cm

ごろんとしたポーズがかわいい、ゆるーい「ドナルドダック」をデザインしたぬいぐるみ。

うとうと眠たそうな、今にも目を閉じてしまいそうな表情がなんともたまりません。

脱力モード全開のドナルドは見た目はもちろん、さわり心地も抜群です☆

ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン おすわり DONALD BIRTHDAY 2026

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約25cm

キャラクター 約高さ16×幅8×奥行き7.5cm

ちょこんと座って足先をつまみながら、おすわりしている「ドナルドダック」をデザインしたぬいぐるみキーホルダー。

キーホルダーなのでいつもそばにいられます。

学校やお仕事に連れていって一緒に息抜きしたり、のんびりおでかけのお供にぴったりです。

ドナルド マルチポシェット DONALD BIRTHDAY 2026

価格：4,000円 (税込)

サイズ：約縦19×横14×厚み4.5cm

ショルダー部分 約105〜148cm ※調節可能

デフォルメスタイルのゆる可愛い「ドナルドダック」をデザインした、やわらかマルチポシェット。

ポシェット部分は「ドナルドダック」を堪能できるダイカットモチーフになっています。

やわらかい素材を使って、もこもこぷくっと立体的につくられているので、ふわふわフラッフィーなキャラクターの魅力を感じることができる雑貨です。

ドナルド、チップ＆デール タンブラー DONALD BIRTHDAY 2026

価格：2,400円 (税込)

サイズ：タンブラー 約高さ13.5×直径9cm

ストロー 約長さ20.5cm

透明なタンブラーに脱力モードの「ドナルドダック」と、一緒にゆるゆるしている「チップ」と「デール」、「ドナルドダック」によく似たアヒルのおもちゃをデザインしたストロータンブラー。

使うたび、中に閉じ込められたホログラムがキラキラと動き、小さなアヒルのおもちゃモチーフがふわふわと漂います。

2色のアヒルのおもちゃモチーフは形だけでなく、つぶらな瞳でかわいらしく表現されているにも注目です。

ドナルド、チップ＆デール シートクッション DONALD BIRTHDAY 2026

価格：2,500円 (税込)

サイズ：約縦38×横38×厚み3.8cm ※装飾部分を除く

クッションの縁に付いている、ふかふかな帽子モチーフもかわいいシートクッション。

椅子の座面に敷いたり、床の上に置いて使用することで、座っている時の快適度をあげてくれます。

とろけているような、ぺたぁーっとしたポーズがかわいらしいディズニー雑貨です。

ドナルド スポンジ ボディ用 ケース付き DONALD BIRTHDAY 2026

価格：3,300円 (税込)

サイズ：ケース 約高さ12.5×幅20×奥行き10.5cm

スポンジ 約高さ14.5×幅10×奥行き12.5cm／ループ 約長さ8cm

「ドナルドダック」によく似たアヒルのおもちゃをデザインした、ボディ用バススポンジ。

猫足バスタブを模ったケースとアヒルのおもちゃモチーフのボディスポンジのセットです。

真っ白クリーンなケースには、“CHILL”“RELAX”“UNWIND”のワードと脱力スタイルの「ドナルドダック」がプリントされています。

DONALD FASHION 2026

初夏にぴったりなネイビーとホワイトのボーダー柄や、大胆なキャラクターデザインがアクセントになった新コレクション「DONALD FASHION 2026」

遊び心あふれるデザインながら、落ち着いたカラーリングで幅広いスタイリングに取り入れやすいファッションアイテムが揃います。

コレクションには、細部までこだわったバックデザインが特徴のデニムシャツをはじめ、リバーシブルで楽しめるハット、ボーダー柄がクールな靴下まで、全身でドナルドのコーディネートを楽しめるグッズが充実。

そのほか、フェイスデザインがインパクト抜群のショルダーバッグに加え、キュートなポーズをしたドナルドを散りばめたTシャツや大容量トートバッグなど、キャラクターの魅力を詰め込んだ“ドナルドづくし”のコレクションです。

ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン マリン DONALD FASHION 2026

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ17×幅9.5×奥行き8cm

「ドナルドダック」の魅力が詰まったファッションコレクションとしてラインナップされるぬいぐるみキーホルダーは、今シーズン注目のボーダー柄がポイント。

ホワイト×ネイビーの爽やかなボーダーTシャツに、鮮やかなスカーフを巻いたトリコロールカラーのスタイルになっています。

帽子には光沢のあるエナメル調の生地が使われ質感もユニークです。

ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン デニム DONALD FASHION 2026

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約29cm

キャラクター 約高さ20×幅13.5×奥行き9cm

夏らしく爽やかな、カジュアルなデニムコーデの「ドナルドダック」をデザインしたぬいぐるみキーホルダー。

ジャケットのポケットに施されたステッチがアクセントです。

帽子もジャケットと同じ生地で、洗練されたデニムスタイルになっています。

ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DONALD FASHION 2026

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約29cm

キャラクター 約高さ20×幅8.5×奥行き10.5cm

シックで華やかな衣装を着た「ドナルドダック」のぬいぐるみキーホルダー。

おなじみの装いをおしゃれにグレードアップさせたコスチュームがポイントです。

落ち着いたカラーのパールベロア素材を使用した帽子、大きなボタンがきらめくシャツを着こなしています。

【Spirit Jersey】ドナルド 長袖Tシャツ DONALD FASHION 2026

価格：13,200円 (税込)

サイズ：フリーサイズ

肩幅 約80cm／袖丈 約46cm／身丈 約78cm

「ドナルドダック」の魅力が詰まったインパクトのあるデザインが特徴の長袖Tシャツが「Spirit Jersey (スピリットジャージー)」から登場。

「ドナルドダック」が横並びにプリントされたバックスタイルに注目の1枚です。

キャラクターの上に配置されたディズニーロゴは、ぷくっと盛り上がった質感がユニークな発泡プリントになっています。

ドナルド 帽子・ハット リバーシブル 58 DONALD FASHION 2026

価格：3,500円 (税込)

サイズ：頭囲 約58cm

高さ 約13cm(装飾部分を除く)／つば幅 約5.5cm

「ドナルドダック」の魅力が詰まったインパクトのあるデザインが特徴のリバーシブルハット。

「ドナルドダック」がとびだすデザインと、

「ドナルドダック」が散りばめられたにぎやかな総柄のリバーシブル仕様です。

キャラクターがとびだすデザインはホワイト、総柄はネイビーカラーがベースになっており、どちらも爽やかさがあり夏にぴったり☆

ドナルド ショルダーバッグ DONALD FASHION 2026

価格：5,900円 (税込)

サイズ：約高さ25×幅24.5×奥行き8cm

ショルダー部分 約67〜131cm ※調節可能

「ドナルドダック」のお顔部分が刺しゅうやレザー風生地を重ね合わせて表現されたショルダーバッグ。

大胆なデザインも落ち着いたカラーでデイリーに取り入れやすい仕様になっています。

フロントやファスナー部分のほかはブラックで統一され、ショルダーストラップは細めなのでスタイリッシュな印象です。

ドナルド バッグチャーム DONALD FASHION 2026

価格：2,900円 (税込)

サイズ：全長 約15.7cm

キャラクター 約縦4.5×横2.7×厚み0.2cm

カラビナ 約直径3cm

“ドナルドで遊ぶ”をコンセプトにしたロゴバッグチャーム。

「ドナルドダック」のダイカットチャームが揺れるデザインで、その上には“DONALD DUCK”のアルファベットが配置されています。

落ち着いたネイビーカラーなので、お手持ちのバッグやバッグチャームと組み合わせやすいです。

6月9日に迎える「ドナルドダック」のお誕生日を記念した、ゆるいアートや遊び心あふれるデザインに愛らしさがぎゅっと詰まった新コレクション。

ディズニーストアにて2026年5月12日より順次販売される「DONALD BIRTHDAY 2026」と「DONALD FASHION 2026」の紹介でした☆

5月25日「グーフィー」のお誕生日コレクション！ディズニーストア「GOOFY FASHION 2026」 5月25日「グーフィー」のお誕生日コレクション！ディズニーストア「GOOFY FASHION 2026」 続きを見る

暑さ対策にぴったりなドナルドやベイマックスのハンディファン！ディズニーストア「Sunshine days series」 暑さ対策にぴったりなドナルドやベイマックスのハンディファン！ディズニーストア「Sunshine days series」 続きを見る

© Disney

※ディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定先行販売用の在庫には限りがあり、購入を約束するものではありません。オンラインストア一般販売並びに実店舗販売分在庫は別途用意されます

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合あります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゆるいアートや遊び心あふれるデザインが魅力！ディズニーストア「ドナルドダック」お誕生日コレクション appeared first on Dtimes.