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タイガー魔法瓶は、「圧力IHジャー炊飯器 JPV-N100K」を16％オフの31,800円（税込）で販売しています。

【WEB限定】タイガー魔法瓶 炊飯器 5合 日本製 圧力IH 炊きたて 遠赤5層土鍋コート釜 粒立ち保温 お手入れ簡単 ブラック JPV-N100K タイガー魔法瓶(TIGER) \31,800 （2026/05/07 15:04時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

土鍋の火入れを再現して、お米の甘みと弾力を最大限に引き出す炊飯器

↑ タイガー魔法瓶の「圧力IHジャー炊飯器 JPV-N100K」。

圧力IHジャー炊飯器 JPV-N100Kは、お米本来の甘みのあるもっちりとした食感を引き出す「遠赤5層土鍋コート釜」を搭載した炊飯器。

最大の魅力は、土鍋で炊いたような本格的なおいしさを実現する釜と炊飯プログラム。熱のムラを少なく均一に広げる遠赤5層土鍋コート釜の内側には「遠赤土鍋コーティング」が施されており、細やかな泡立ちでお米をふっくらと炊き上げます。

さらに、土鍋に学んだ独自の「旨み粒立ち炊飯プログラム」を採用。低めの温度で長く吸水させてから一気に加熱することで、弾力のあるもっちりとしたごはんに仕上げるとうたいます。

また、フタに備えた蒸気センサーが水分をコントロールする「粒立ち保温」機能により、時間が経っても黄ばみや乾燥を抑え、炊きたてのようなハリつやを長時間キープします。

毎日の使いやすさにもしっかり配慮されており、毎回洗うお手入れパーツは「内なべ」と「内ぶた」のたった2点のみ。内ぶたは食器洗い乾燥機にも対応しているとのことです。

毎日のごはんをもっと手軽においしくしてみませんか？ お手頃価格のこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

タイガー魔法瓶の圧力IH炊飯器が今なら31,800円！

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