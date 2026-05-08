Photo: 浅田 よわ美

ROOMIE 2026年3月29日掲載の記事より転載

最近、ずっと欲しくてたまらないものがありました。

Photo: 浅田 よわ美

それは「土鍋」。一時期はせいろにハマっていたのですが、せいろにハマっていた友人たちがこぞって「土鍋」の話をし始めたんです。

そして、いざホームパーティーで土鍋ごはんを食べてみたら……。

美味しい。

簡単そうなのに季節の食材と共に炊かれる「土鍋ごはん」がいつも美味しくて、これを家でもやりたい！と思うようになりました。

自分的にちょうどいい土鍋に出合えたら……と検討した結果、無印良品のものを迎えることにしました。

手に取りやすいデザインと、「私でも炊ける」安心感

Photo: 浅田 よわ美

購入したのは「レンジで温め直せる 萬古焼 ごはん鍋」。

決め手はシンプルなデザインはもちろん、何より無印良品というブランドへの「信頼」が購入を後押ししました。

もう何度も土鍋を炊いている友人たちは、炊くのに説明書など不要かと思いますが、「土鍋ごはん」という響きはなかなかハードルが高いもの。「買うだけ買って上手に炊けなくなったらどうしよう（使わなくなったらどうしよう）」という不安がありました。

Photo: 浅田 よわ美 店舗で購入。説明書がついてきます

その点、無印良品なら「きっと誰でも使えるようになっているだろう」という安心感がありました。

実際にサイトの口コミを見ても、テクニック不要で美味しく炊けるイメージが湧き、「これなら私でも使えるはず」と背中を押されました。

また、わが家には他に“和のテイスト”のキッチンツールがありませんでした。和のテイスト自体は好きなんですが、なんとなく他の道具とテイストを合わせたいなと思っていたんです。

その点、無印良品のこちらは、お鍋のようなシンプルな見た目だから、わが家にも迎えやすいと思いました。

最大の特徴は「電子レンジ」を使えること

Photo: 浅田 よわ美

後押ししてくれた点はもうひとつ。それは電子レンジでも炊けるという点！

ガス火で炊く余裕がない日も、ほったらかしで炊けるなんて！

忙しい日も、いやそういう日こそ、美味しいものが食べられるのはうれしい。

Photo: 浅田 よわ美 この機会に、無印良品のせいろも買い足しました。

そうして、無印良品の土鍋を即決することに至りました。

土鍋ごはん、想像以上に簡単だった

使用前の準備だけすれば、あとは想像以上に簡単です。

【使用前の準備】 ・使う前に、食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗浄する。研磨剤入りのスポンジや金属たわし、クレンザーなどは使用しない（同梱されていた説明書に記載がありました）。 ・吸水性がある生地の特性上、必ず最初におかゆをたっぷり炊いて「目止め」を行う。でんぷん質が細かい気泡を埋めて水漏れを防ぎます。 「無印良品 土鍋のお手入れ方法」より

（以下、3合をガス火で炊く場合）

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1．お米を研いだら、ボウルなどの容器で水に浸けて20分放置します。

Photo: 浅田 よわ美 内側の薄い線が水位線

2．浸水させたお米を鍋に移し、一番高い水位線の位置まで水をいれます。

Photo: 浅田 よわ美

3．あとは中火で10〜15分加熱するだけ！

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止めるタイミングの判断は簡単で、蓋の穴から勢いよく蒸気が出始めたら火を止めます。

火を止めたら、そのまま20分ほど蒸らすだけ。

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蓋を開けたら、お米を切るようにかきまぜて、余分な水分を飛ばします（仕上げ）。これで完成！ いただきます！

本当にテクニックなしで美味しく炊けた

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はじめて使用したときは、ほんのりとする香ばしい香りに「焦げたのかな……？ 大丈夫かな」とドキドキしながら、蒸らされるのを待っていました。

Photo: 浅田 よわ美

いざ蓋を開けると、「おお〜！ ちゃんと炊けてる！」

知識ゼロの私でも、べちゃっとせず粒立ちのいいお米が炊けました（嬉しい……！）。

食べてみたところ、いつもと同じお米を使って炊いたのに、炊飯器で炊いたときよりもお米の甘みを感じて美味しい〜！

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底を返すと、うれしいおこげも。だから香ばしい香りがしたのか。

Photo: 浅田 よわ美

これが電子レンジでも叶うのが素晴らしいし、食べた分以外は、そのまま「おひつ」として収納できるのが◎。

陶器の性質らしいのですが、水分を適度に吸収することから、お米がベタつかず、炊き立てのようなふっくら感を保てるとのこと。

食べるときは、このまま電子レンジにいれて温め直しをすればOKです。

お米がごちそうに

Photo: 浅田 よわ美

使うものを変えただけなのに、お米が本当に美味しいので、自然と食べるものに変化がありました。

これまでは仕事で疲れていたら揚げ物などハイカロリーなものを欲しがちでしたが、甘いお米を頬張っていると多幸感があり、野菜と卵などストレスなくヘルシーなメニューに移行できたからか、体の調子がいい気がする。

次の週末には、スーパーで季節の食材を買って、家で「季節の土鍋ごはん」を楽しみたいと考えています。