８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円９７銭前後と前日の午後５時時点に比べ７０銭程度のドル高・円安で推移している。



７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円９３銭前後と前日に比べ５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国とイランの交渉が難航するとの見方を背景に一時１５６円９６銭まで上伸した。



ブルームバーグ通信などを通じて「米中央軍は、７日にホルムズ海峡をオマーン湾に向け航行していた海軍駆逐艦へのイランの攻撃に応戦し、背後にある同国の軍事施設を標的に反撃を行った」と伝えられるなか、この日の東京市場も「有事のドル買い」が優勢となっている。ただ、日本の通貨当局による円買い介入への警戒感から一段の上値追いには慎重姿勢で、ドル円相場は１５６円台後半で推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８４円０８銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS