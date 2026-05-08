規格外の体格を誇る人気芸人が、自らも把握していなかった衝撃の食生活を赤裸々に告白し、共演者たちを驚愕させる一幕があった。

【映像】1日12食の仰天スケジュール（実際の様子）

かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務める『これ余談なんですけど…』は、ゲストの気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむトークバラエティである。6日の最新回は「食のこだわりが強すぎるグルメモンスター」をテーマに、食への並々ならぬ執着を持つ芸能人たちが集結した。

ゲストとして登場したママタルトの大鶴肥満は、周囲から「1日何食なの？」と頻繁に聞かれるため、これまでは「3食」と回答してきたという。しかし、自身の体重や食事を毎日記録する「レコーディングダイエット」を試みたところ、驚くべき実態が浮き彫りになった。大鶴は「1日3食だと思ってたら、なんか12食ぐらい食べてたんですよ」と告白し、その異常な食数にスタジオは騒然となった。

驚くかまいたち濱家から「こんな食べてんの！？」と声が上がる中、公開されたある1日のスケジュールは、早朝5時30分の「納豆ご飯」に始まり、深夜22時の「てりたまマックバーガー」に至るまで、絶え間なく食事が続く過酷なものであった。特に周囲を驚かせたのは、長時間にわたる食事を「1回」とみなす独自のカウント方法である。大鶴が「朝6時から11時まで、1日長い朝食を1回とったという感覚だったんです」と真顔で釈明すると、あまりの極論に周囲からは「そりゃ太るわ」と呆れ声が漏れ、的場浩司も「やっぱお前ホンモノだよ」と脱帽した様子で語った。

現在、体重が195kgに達しているという大鶴だが、未知の領域である「200kg」という大台に対しては深刻な恐怖を抱いているという。的場から「200いこうぜ」と冗談めかして促されるも、大鶴は「200kg行った瞬間に、皆と会えなくなっちゃうんじゃないかな」と、自らの存在が消滅するかのような予感を吐露。それに対し的場が「めっちゃ他人事なんすよ、それ」と突き放すと、スタジオは大きな笑いに包まれた。