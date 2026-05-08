X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が米国のエンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」より、同団体の最高栄誉である「Medal of Honor」を受賞することが発表された。

Entertainment Community Fund Medal of Honorは芸術・エンターテインメント界に多大な貢献を果たした人物に贈られる、同団体の最高栄誉。1910年に創設された116年の歴史を誇る名誉ある賞で、過去にはオードリー・ヘプバーン、ロバート・デ・ニーロ、デンゼル・ワシントン、ロバート・レッドフォードなど、世界のエンターテインメント界を代表する著名人が受賞している。

YOSHIKIは、日本人アーティストとして初となり歴史的な受賞を果たすこととなる。授賞式は現地時間6月1日にニューヨークで開催する同団体の年次ガラにて行われ、YOSHIKI本人も出席し、パフォーマンスを披露する予定だ。

今年は、HBO Original「The Gilded Age」のキャストやトニー賞受賞プロデューサーのダリル・ロスら、米エンターテインメント界で活躍する受賞者とともに表彰される。

YOSHIKI は今回の受賞について、次のようにコメントしている。

「このような栄誉ある賞を受賞できることを、心より光栄に思います。音楽には、人々を癒し、結びつけ、そして勇気づける力があります。私は自身の財団を通じて、困難に直面している方々、特にアーティストやエンターテインメント業界で働く方々を支援することの大切さを信じて活動してきました。この賞は、私を支えてくださったすべての皆さま、そして文化やジャンルの垣根を越えようと挑戦するすべてのアーティストに捧げたいと思います」

Entertainment Community Fund 理事会会長のアネット・ベニングは、YOSHIKIの受賞について公式声明で次のように述べている。

「YOSHIKI に今年の Medal of Honorを授与できることを大変嬉しく思います。エンターテインメント業界への多大な貢献に、心より感謝しています。YOSHIKIは、まさに時代を築いてきた存在です」

今回の受賞では、アーティストとしての功績に加え、長年にわたる慈善活動も高く評価された。YOSHIKIは自身の米国非営利公益法人 501(c)(3)「Yoshiki Foundation America」を通じて、災害支援、メンタルヘルス支援、緊急支援など、世界各地のさまざまな課題に対して継続的に支援を行ってきた。

2025年には、ロサンゼルス山火事の被災者支援として50万ドルを寄付。寄付金は Entertainment Community Fund、MusiCares、American Red Crossに届けられ、被災者やエンターテインメント業界関係者への支援に充てられた。