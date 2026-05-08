「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が7日夜、Xを更新。ALSOKが今年発表した「全国治安ワーストランキング」をデータを引用した上で「大阪で犯罪をしても、4人中3人は捕まらない。犯罪をして逃げきれた人を身近に見ちゃうと、人は低きに流れる」と、問題提起している。

ひろゆき氏が引用したのは、ALSOKが26年1月29日に発表した「全国治安ワーストランキング」。刑法犯遭遇率、刑法犯認知件数、刑法犯検挙率を低い方からランキングしている。ALSOKの文書には、25年の犯罪統計を元にした24年の犯罪動向と説明されている。警察庁発表の24年の犯罪情勢が元データとみられる。ALSOKのデータでは、刑法犯検挙率についてワーストは大阪府としており、26・2％としている。警察庁の犯罪情勢によれば、24年の全国の刑法犯検挙率は38・9％。

同じALSOKの刑法犯認知件数のデータではワーストは東京の9万4752件。大阪が2位の8万1403件だった。

ひろゆき氏は「大阪で犯罪をしても、4人中3人は捕まらない」として「犯罪をして逃げきれた人を身近に見ちゃうと、人は低きに流れる」と指摘。その上で「昭和の検挙率は60%。昔は良かったというわけではないけど、令和のほうが治安悪い」と指摘している。

昭和の検挙率については、警察庁HPで、昭和59年（1984年）63・1％、昭和60年（1985年）64・2％、昭和61年（1986年）62・6％、昭和62年（1987年）64・1％、昭和63年（1988年）59・8％などのデータが確認できる。昭和と令和で比較すると、検挙率は低下している。

刑法犯の認知件数は、令和6年（2024年）は73万7679件。警察庁HPによれば昭和63年（1988年）は220万7380件。法務省の令和7年版犯罪白書の「刑法犯 認知件数・検挙人員・検挙率の推移」のグラフでも、昭和は認知件数でおおよそ150万〜200万件前後と読み取れる。このグラフでは、認知件数が上がると検挙率が下がる（認知件数が下がると検挙率が上がる）おおよその傾向も読み取れる。