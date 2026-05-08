きょうは東日本や北日本を中心に、急な雨や雷雨の所があるでしょう。暑さは和らぐ所が多いものの、関東や東海は25℃以上の夏日が続きそうです。

【東〜北日本は雨や雷雨】

西日本は午前中を中心に、にわか雨の所もありますが、午後は天気が回復して晴れる見込みです。東日本や北日本は雲が広がりやすく、北陸や東海では朝から雨の降る所もあるでしょう。北日本にも、昼ごろから雨雲が広がってきます。関東は晴れ間もありますが、午後はにわか雨や雷雨の所があるでしょう。

関東北部や北日本では急な強い雨や落雷、竜巻などの突風、ひょうに注意が必要です。東日本や北日本は、強まる風にもご注意ください。

沖縄は梅雨空が戻り、午後は雨の強まる所もありそうです。

【関東や東海は夏日予想】

日中の気温はきのうより低い所が多く、西日本も23℃前後となりそうです。札幌で17℃など、北日本ではきのうより大幅に低い所もあるでしょう。気温の変化が大きくなるため、服装選びにお気をつけください。

東京で27℃、名古屋も25℃と、東海や関東は25℃以上の夏日になる所が多くなります。関東は湿気も多く、少し蒸し暑く感じられそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :17℃ 釧路 :14℃

青森 :19℃ 盛岡 :23℃

仙台 :23℃ 新潟 :22℃

長野 :24℃ 金沢 :21℃

名古屋:25℃ 東京 :27℃

大阪 :23℃ 岡山 :24℃

広島 :23℃ 松江 :21℃

高知 :26℃ 福岡 :21℃

鹿児島:24℃ 那覇 :27℃

【週末はカラッとした陽気に】

週末は広い範囲で晴れるでしょう。25℃前後の所も、空気がカラッとして過ごしやすい陽気になりそうです。来週の木曜日ごろから、さらに気温が高くなり、関東から西で夏日の続く所もある見込みです。体調管理にお気をつけください。