元・浪費家のムダづかいがなくなる「バッグの中身」。持ちものを見直したら3年で1000万円の資産増に
賢くすてきに暮らす人のバッグや財布の中身を大公開。ここでは、元・浪費家で、家計と暮らしを整えて3年で1000万円貯めた主婦のつっつさんに、バッグと財布の中身を見せてもらいました。ムダ使いがなくなる工夫がたくさん！
バッグや財布を使いやすく整理したら、貯まるように
元・浪費家の貯まる暮らしを発信するつっつさん。
「浪費家時代はバッグやお財布を整理できず、レシートやいつ買ったかわからないお菓子などが乱雑に入っていました。暮らしを整え、バッグやお財布も使いやすく整理したら、ムダ買いが減って貯まる家計に」（つっつさん、以下同）
値段ではなく使いやすさで持ちものをチョイス
「ポーチはダイソーのメッシュタイプのものがかさばらなくておすすめ。ブランドではなく、使いやすさを基準にものをもちます」
中にはティッシュ、鍵、リップクリーム、エコバッグなどが入っています。
両手があくと疲れない&ムダ買い防止に
疲れると判断力が鈍り、カフェやコンビニに寄ってムダづかいしがちに。
「バッグは両手があく小さめのショルダーをメインで使い、荷物が重くならないようにしています」
財布の中身にも貯まる工夫が！
財布の工夫についても教えてくれました。
●クレカは毎年乗り換えがおトク！
メインで使うクレジットカードに加え、サブのカードはおトクなキャンペーンなどに合わせてこまめに乗り換え。
「お財布には常に2枚入れ、それ以外はケースに入れて自宅で保管」
●入れるものは最小限でムダ買いを防ぐ
カード類は2枚のクレジットカードのほか、保険証と免許証を兼ねたマイナカードの合計3枚。
「ポイントカードやサービス券はムダづかいの原因になるので最初からもらいません」
●財布はあえてデザイン重視で“貯めモチベ”爆上げ
財布はひと目ぼれしたハイブランドのものを使用。
「高価でしたが、お金にまつわるものなので貯めるモチベーションにつながります」
お金が貯まらない人のカバンの中身
お金の使い方は、バッグの中にある持ちものにも表れるもの。
「今の自分に合うもの、必要なものを厳選する習慣をつけると、貯まりやすくなりますよ」