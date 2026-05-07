賢くすてきに暮らす人のバッグや財布の中身を大公開。ここでは、元・浪費家で、家計と暮らしを整えて3年で1000万円貯めた主婦のつっつさんに、バッグと財布の中身を見せてもらいました。ムダ使いがなくなる工夫がたくさん！

バッグや財布を使いやすく整理したら、貯まるように

元・浪費家の貯まる暮らしを発信するつっつさん。

【写真】3年で1000万円貯めた主婦の財布

「浪費家時代はバッグやお財布を整理できず、レシートやいつ買ったかわからないお菓子などが乱雑に入っていました。暮らしを整え、バッグやお財布も使いやすく整理したら、ムダ買いが減って貯まる家計に」（つっつさん、以下同）

値段ではなく使いやすさで持ちものをチョイス

「ポーチはダイソーのメッシュタイプのものがかさばらなくておすすめ。ブランドではなく、使いやすさを基準にものをもちます」

中にはティッシュ、鍵、リップクリーム、エコバッグなどが入っています。

両手があくと疲れない&ムダ買い防止に

疲れると判断力が鈍り、カフェやコンビニに寄ってムダづかいしがちに。

「バッグは両手があく小さめのショルダーをメインで使い、荷物が重くならないようにしています」

財布の中身にも貯まる工夫が！

財布の工夫についても教えてくれました。

●クレカは毎年乗り換えがおトク！

メインで使うクレジットカードに加え、サブのカードはおトクなキャンペーンなどに合わせてこまめに乗り換え。

「お財布には常に2枚入れ、それ以外はケースに入れて自宅で保管」

●入れるものは最小限でムダ買いを防ぐ

カード類は2枚のクレジットカードのほか、保険証と免許証を兼ねたマイナカードの合計3枚。

「ポイントカードやサービス券はムダづかいの原因になるので最初からもらいません」

●財布はあえてデザイン重視で“貯めモチベ”爆上げ

財布はひと目ぼれしたハイブランドのものを使用。

「高価でしたが、お金にまつわるものなので貯めるモチベーションにつながります」

お金が貯まらない人のカバンの中身

お金の使い方は、バッグの中にある持ちものにも表れるもの。

「今の自分に合うもの、必要なものを厳選する習慣をつけると、貯まりやすくなりますよ」