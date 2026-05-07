【上野】思わず深呼吸！「EVERYONEs CAFE 上野恩賜公園店」のテラスでのんびりカフェ時間
みんなのパークカフェ「EVERYONEs CAFE 上野恩賜公園店」って？
上野恩賜公園内、「国立西洋美術館」のほど近くにある「EVERYONEs CAFE 上野恩賜公園店」（以下、「EVERYONEs CAFE」）。JR上野駅公園口から徒歩約3分とアクセスもよく、散策の途中に立ち寄りやすいロケーションです。
“みんなのパークカフェ”をコンセプトに、2022年にオープン。利用客は、ファミリーや観光客、近隣に住む人までさまざま。美術館巡りの合間や、公園でのひと休みに立ち寄る人も多く、日常にも観光にもなじむ存在です。
上野の森を感じながら、リラックスして食事やカフェタイムを楽しんでほしい--そんな思いが込められた一軒。気負わず過ごせる、ちょうどいい心地よさが魅力です。
四季を感じる広々としたテラスが特等席
このカフェのいちばんの魅力は、上野の森を望むテラス席。木々の緑や風を感じながら、季節ごとに移り変わる景色を楽しめる開放的な空間です。
春から初夏にかけては、新緑がとくに美しい季節。やわらかな日差しのなかで過ごす時間は心地よく、つい長居したくなるような穏やかな雰囲気に包まれます。
テラス席はペット同伴OKなのもうれしいポイント。リード着用などのルールを守れば利用でき、ワンちゃん用のお水のサービスも用意されています。
店内はウッド調を基調にしたナチュラルなデザイン。公園の景色と調和するよう設計されていて、誰でも気軽に過ごせるやさしい空間に仕上げられています。
朝活にもぴったり！ 彩り豊かなモーニング＆人気メニュー
今回は平日の開店と同時、10時に訪問。平日10〜11時、休日9〜11時はモーニングメニューの時間帯で、朝の公園散策とあわせて楽しむのにぴったりです。
最近はインバウンド客も増え、連日行列ができる人気ぶり。予約はできないため、あまり並ばず入りたいなら早めの来店がおすすめです。
まずいただいたのは「EOCブレックファーストプレート」。アボカドマッシュのオープンサンドに、目玉焼きやソーセージ、ヴィーガンブラウニーまで付いた、満足感のあるプレートです。
彩りも豊かで、朝からしっかり食べたい日にぴったり。ひと皿でバランスよく楽しめるのも魅力です。
ドリンクセットで選んだ「フレッシュハーブティー（ホット）」は、すっきりとした香りが心地よい一杯。食事と一緒にゆっくり味わえば、朝の時間がより贅沢に感じられます。
ホットのフレッシュハーブティーはポットで提供。4分ほど待ってからカップに注ぎます。時間とともに味わいが変化するのも楽しみのひとつ。ハチミツを加えて味の変化を楽しむのもおすすめです。
甘い朝ごはんが食べたい人におすすめなのが「東京産たまごを使ったパンケーキ / フレッシュベリー」（3枚重ね）とアイスティーのセット。
ふんわりとした生地に、ベリーの甘酸っぱさがアクセントになっています。パンケーキの枚数は、2枚か3枚か選べます。
メイプルシロップとシャンティクリームがもともと添えられていて、シンプルながら満足度の高い味わい。軽やかでぺろりと食べられるおいしさです。
通年で人気なのが「EVERYONEs CAFE Garden Plate（Pork）」。東京産豚肉を主役に、旬の食材を使った副菜が並ぶ彩り豊かなプレートです。
内容は季節ごとに変わり、スープやフルーツまで楽しめる充実のひと皿。何度訪れても新しい味に出合えるのも魅力です。
広々としたテラスが心地よいガーデンカフェ。 四季折々の景色や旬の食材を通じて、気軽に季節を感じられるのが魅力です。自然に癒やされたいときは、ぜひ訪れてみてくださいね。
■EVERYONEs CAFE 上野恩賜公園店
（えぶりわんずかふぇ うえのおんしこうえんてん）
住所：東京都台東区上野公園8-4
TEL：03-5815-8251
営業時間：10〜21時（土・日曜、祝日は9時〜）※全日20時LO
定休日：「上野恩賜公園」に準ずる
※予約不可 ※テイクアウト不可
Text：山田裕子（editorial team Flone）
Photo：斉藤純平（editorial team Flone）、EVERYONEs CAFE
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