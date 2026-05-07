【バーガーキング】ヒット商品の「マッシュルーム」シリーズ最新作「マッシュルームアグリーバーガー」が登場 / 4種きのこ×4種チーズのクラフトバンズ

バーガーキングは、期間限定商品として人気を集めた「マッシュルーム」シリーズの最新作『マッシュルームアグリーバーガー』を、5月8日から5月17日まで期間限定で新発売する。

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『マッシュルームアグリーバーガー』は、4種のチーズを使用した“4種チーズのクラフトバンズ”で、直火焼きの100%ビーフパティ、ローストした2種類のマッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの4種のきのこ、レタス、トマト、オニオンをサンドした商品。サワークリームとオニオンペースト、オレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースで仕上げている。

4種チーズのクラフトバンズは、発酵前のパン生地にゴーダチーズ、エグモントチーズ、モッツァレラチーズを付けて発酵させ、さらに手作業でチェダーチーズを重ねて焼き上げた。手作業の工程が多いため、通常のバンズの1/3程度の数量しか生産できないという。

4種チーズのクラフトバンズ

〈ラインアップ(価格は税込)〉

◆『マッシュルームアグリーバーガー』

価格:単品1,090円、セット1,390円

◆『チーズアグリーバーガー』

価格:単品940円、セット1,240円

◆『ダブルチーズアグリーバーガー』

価格:単品1,340円、セット1,640円

◆『トリプルチーズアグリーバーガー』

価格:単品1,740円、セット2,040円

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※セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)の場合の価格

※『マッシュルームアグリーバーガー』はモーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。『マッシュルームアグリーバーガー』は数量限定商品のため、売り切れ次第販売終了。

※一部店舗では取り扱わない。

※東京競馬場店/京都競馬場店では『マッシュルームアグリーバーガー』『チーズアグリーバーガー』『ダブルチーズアグリーバーガー』『トリプルチーズアグリーバーガー』を販売しない。