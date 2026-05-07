7日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比109.3％増の6036億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同140.2％増の5007億円だった。



個別ではＮＺＡＭ 上場投信 ＮＡＳＤＡＱ１００ <2087> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ｉシェアーズ オートメーション＆ロボット ＥＴＦ <2522> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> など87銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> など27銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> が8.84％高、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が7.82％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が7.52％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が5.60％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が5.26％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は10.63％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は9.04％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は7.96％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は7.93％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は6.84％安と大幅に下落した。



日経平均株価が3320円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3406億5200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2122億6800万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が396億5500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が360億5900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が181億700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が173億5900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が132億8900万円の売買代金となった。



株探ニュース