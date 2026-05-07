リピート率95%、製造・物流・建設業の導入倒れを解消！ 4Stella スマレディDX

記事ポイント IT人材が不在でもDX運用が定着する実務代行型支援サービスが登場リピート率95%・利用企業の100%が業務効率化を実感と回答建設・製造・物流など現場業務が中心の中小企業に対応 IT人材が不在でもDX運用が定着する実務代行型支援サービスが登場リピート率95%・利用企業の100%が業務効率化を実感と回答建設・製造・物流など現場業務が中心の中小企業に対応

ITツールを導入したのに現場で活用されない「DX導入倒れ」は、多くの中小企業が直面する共通の課題です。

4Stellaは、DX（システム導入）とBPO（業務代行）を一体で提供する実務代行型DX支援サービス「スマレディDX」の提供を開始します。

IT専任者がいない環境でも運用が回り続ける体制の構築を支援します。

4Stella「スマレディDX」





提供：4Stella合同会社代表：高岡 真樹対象：建設・製造・物流など現場業務が中心の中小企業電話相談：03-6823-4916（平日9:00〜17:00）

「スマレディDX」は、DX（システム導入）とBPO（業務代行）を一体で提供する実務代行型DX支援サービスです。

データ入力や日常業務の運用まで担うことで、「導入したが使われない」という状況を防ぎ、現場で業務が回り続ける体制の構築を支援します。

AIツールを活用した定型業務の自動化・効率化と、人による確認を組み合わせることで、精度とスピードの両立を図ります。

4Stellaはこれまで中小企業向けの業務支援・DX推進を手掛けており、リピート率95%の継続支援実績を持ちます。

事前のアンケートでは利用企業の100%が「業務効率化を実感」と回答しており、実効性の高い支援体制を構築しています。

中小企業のDXが定着しない理由





「DXを進めたものの、結局運用が定着しない」という状況の背景には、ツール導入がゴールとなり、現場での運用設計が不十分な点があります。

特に建設・製造・物流などの現場では、IT人材不足や日常業務の負荷により、導入後の運用まで手が回らないケースが多く見られます。

導入が目的化して業務フローに合っていない、運用を担うIT人材が不足している、日常業務に追われて定着まで手が回らないという3つの要因が重なることで、DXは形だけにとどまり業務改善につながらない結果となります。

「スマレディDX」は、「導入」ではなく「運用定着」から逆算した設計でこの課題を解決します。

スマレディDXの3つの特徴





一般的なDX支援が導入やコンサルにとどまるのに対し、「スマレディDX」は実務運用まで担う点が大きな違いです。

リピート率95%・カスタマーエクスペリエンス賞受賞という実績が、その支援品質を裏付けています。

第一の特徴は、システム導入に加えてデータ入力や日常業務の運用まで代行し、導入後に現場へ業務を戻さない体制を構築する点です。

第二に、初期設定から運用設計・実務対応まで一貫して支援するため、IT専任者がいない環境でも業務を継続できる状態を実現します。

第三に、AIツールを活用して定型業務の自動化・効率化を推進し、人による確認との組み合わせで業務が継続的に回り続ける体制を整えます。

製造業・物流業の導入事例





製造業での導入では、在庫管理をシステム化することで作業時間を大幅に削減し、手作業中心の業務から脱却して業務精度が向上しています。

物流業では、配車管理の最適化により業務効率化と属人化の解消を実現し、導入後1年以内に投資コストを回収した事例もあります。

利用の流れは、資料請求からヒアリング・課題整理・提案・発注、そして開発・システム導入・納品・検証・保守までの全10ステップで構成されます。

青系グラデーションで順序立てて整理されたフロー図が示すように、段階ごとに支援内容が明確に設計されています。

代表 高岡 真樹のコメント





水色の背景の前に立つ高岡 真樹代表は、「DXは、現場を”変える”のではなく、”回るようにする”こと。導入した仕組みが、その先のすべての作業を少しずつ楽にしていく、そんな”回り続ける仕組み”をデザインします」と述べています。

IT人材不在の中小企業でもDXと実務代行を一体で受けられるサービスは国内でも珍しく、建設・製造・物流業など現場業務が中心で「何から着手すべきか分からない」段階の企業にも対応しています。

無料相談は公式サイトのお問い合わせフォームまたは電話（03-6823-4916、平日9:00〜17:00）で案内されています。

4Stella「スマレディDX」の紹介でした。

よくある質問

Q. IT人材がいない企業でも導入・定着できますか。

A. 初期設定から運用設計・実務対応まで「スマレディDX」が一貫して担うため、IT専任者がいない環境でも導入・定着が可能です。

Q. DXとBPOの違いは何ですか。

A. DXは業務のデジタル化、BPOは業務の外部委託を指します。

「スマレディDX」は両方を組み合わせ、システム導入から実務運用まで一体で提供します。

Q. どのような業種の企業に向いていますか。

A. 建設・製造・物流など現場業務が中心でIT人材が不足している中小企業に適しています。

詳細なサービス内容や導入事例は公式サイトに掲載されています。

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