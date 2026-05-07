「一歩一歩、着実に！」…復帰目指す日本代表MF南野拓実、ボールを使った練習を再開
モナコに所属する日本代表MF南野拓実が、復帰に向けて順調にトレーニングをしているようだ。
南野は昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦で左ひざを負傷。顔を両手で覆いながら、担架でピッチを後にすると、翌日には左ひざの前十字じん帯を断裂したことが発表され、長期離脱を余儀なくされている。
復帰に向けてリハビリを行なっている南野は自身のインスタグラムを更新。「一歩一歩、着実に！」というコメントとともに、ピッチ上でドリブルをするなど、ボールを使ったトレーニングを再開したことを明らかにした。
FIFAワールドカップ2026に向けた日本代表のメンバー発表は5月15日に予定され、初戦のオランダ代表戦は6月14日となっているなか、南野は復帰に向けて順調に歩みを進めているようだ。
南野は昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦で左ひざを負傷。顔を両手で覆いながら、担架でピッチを後にすると、翌日には左ひざの前十字じん帯を断裂したことが発表され、長期離脱を余儀なくされている。
復帰に向けてリハビリを行なっている南野は自身のインスタグラムを更新。「一歩一歩、着実に！」というコメントとともに、ピッチ上でドリブルをするなど、ボールを使ったトレーニングを再開したことを明らかにした。
FIFAワールドカップ2026に向けた日本代表のメンバー発表は5月15日に予定され、初戦のオランダ代表戦は6月14日となっているなか、南野は復帰に向けて順調に歩みを進めているようだ。