【CYBER・レトロマウスパッド（Switch2用）】 5月7日 発売 価格：オープン（参考価格：1,408円）

サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新商品としてマウスパッド「CYBER・レトロマウスパッド（Switch2用）」を5月7日に発売する。価格はオープン。参考価格は1,408円。

本製品は硬質素材のABSを採用したSwitch2用のマウスパッド。一般的なマウスパッドと異なり、やわらかいソファーやカーペットなどの上でもしっかりとした硬い平面が確保できる。そのため、本製品を使用することでJoy-Con2のマウス操作が快適になる。カーソルが認識されやすくなり、動きもなめらかで、安定感のある使い心地を実現する。本商品は、Joy-Con2のほか、PC用光学マウスや、ボール式マウスでも使用できる。

1990年代に人気を博したお絵描きソフトに同梱されていたマウスパッドを思い起こさせる、懐かしのデザインで、グリッド模様（マス目）も再現されている。裏面にはゴム足が付いており、マウスパッドのズレを防止。すべり止め効果によって、激しい操作が必要なゲームでも活用できる。

表面

裏面

【CYBER・レトロマウスパッド（Switch2用）】

カラー：グレー

対応機種：Nintendo Switch 2、PC用マウス ほか

セット内容：マウスパッド×1

素材：ABS（マウスパッド）、シリコン（滑り止め）

サイズ：約268×208×3.3mm

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。

※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。

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