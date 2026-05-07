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YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアチャンネル」が、「【2026年最新】クレカマニアがおすすめ！年会費無料のゴールドカード「ベスト4」（後編）」と題した動画を公開した。

動画では、これまで40枚以上のクレジットカードを発行してきた「ゴールドカードマニア」が、年会費無料で持てるゴールドカード4枚の特徴と選び方を徹底比較している。



マニア氏はまず、「三井住友カードゴールド（NL）」について解説。券面にカード番号の記載がないナンバーレス仕様によるセキュリティの強固さや、SBI証券でのクレカ積立投資で最大1%のポイント還元がある点を評価した。

「毎年100万円以上の利用」ができるかどうかが、同カードを発行する判断軸になると説明している。



続いて「セゾンゴールドプレミアム」では、対象レストランを2名以上で予約すると1名分の料金が無料になる「とてつもない特典」を紹介。

年会費永年無料の条件を達成した後もこのグルメ特典が利用可能であり、全国の飲食チェーン店での割引優待も利用し放題になるという圧倒的なメリットを強調した。



「エポスゴールドカード」については、年間50万円の利用で年会費が永年無料になる条件の低さを指摘。さらに、tsumiki証券でのクレカ積立金額も修行の年間利用額に含まれるという「裏技」を披露した。

ただし、「投資した分を売却しちゃうと、売却分は年間利用額から除外されてしまう」と注意を促している。

また、「セゾンゴールドアメックス」は年1回の利用で年会費が無料になることから、「とにかく年会費をかけずにゴールドカードが欲しい」人に推奨した。



動画内では、旅行関連の空港ラウンジ利用条件の違いや、お得に発行するための「招待経由」のルートについても言及されている。

自身の年間利用額や求める特典に応じて、どのカードが最適かを見極めるための実践的なガイドとなっている。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/