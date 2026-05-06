AKB48のセンター伊藤百花（22）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時22分）に出演。春風亭小朝に習っているという落語を披露し若槻千夏（41）を驚かせた。

「1時間しゃべれる話」というテーマで伊藤は趣味を語った。

伊藤は「落語が好きなんですよ」と明かすと、若槻は「えー!?すごい意外」と驚いた。

若槻から「何をきっかけに？」と聞かれ、伊藤は「父親がもともと落語好きで、一緒に寄席を見に行ったりするようになって。今だと1人で寄席に行ったりとかもします」と語った。

さらに「（落語が）好きすぎて『AKBの素を出すちゃんねる』っていう企画で、落語家さんの春風亭小朝師匠に本格的に弟子入りをさせていただいていて。今習っているんですよ」と明かした。若槻は「今習ってるの!?」と驚いた。番組では習い中の落語も披露。若槻は「え！すご！」と驚いた。

若槻は「これ全部で何分ぐらいあるの？」と聞くと、伊藤は「10分ぐらいです」。若槻は「全部できるの？」と聞くと、伊藤は「全部できます」と答え、若槻は「わ！すごい！心理テストやめてやろうよこれ。10分見た方がいいって」と伊藤を褒めた。

若槻は「これって言葉も全部一語一句覚えたってこと？」と質問。伊藤は「落語って口伝なので、師匠が教えてくださったものを録音して自分で紙に書き起こして覚えました」と答えた。

若槻は「でもなんかイメージと違って、聞きやすいっていうか、見に行きたくなったよね」と伊藤を褒めた。